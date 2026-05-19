La Aemet lo confirma: un giro del tiempo mantendrá a Zaragoza con las temperaturas disparadas durante más de una semana

Ya es oficial. Zaragoza se encamina hacia la primera semana puramente veraniega del año. La influencia de una dorsal africana provocará una inminente subida de las temperaturas tanto máximas como mínimas. Los efectos son claros a corto plazo y poco a poco se va aclarando en el horizonte lo que ocurrirá durante el fin de semana y en los últimos compases de mayo: la capital aragonesa mirará de reojo los 40 grados de máxima y comenzará a tener madrugadas calurosas.

El subidón de las temperaturas llegará tras una pequeña tregua este próximo miércoles, donde los valores se mantendrán en torno a los 30 grados por segundo día consecutivo. Será a partir del jueves cuando se certifique el paso radical del invierno al verano en apenas una semana. El responsable será la entrada de una gran masa de aire cálido procedente de África que disparará los termómetros en el valle del Ebro, del Guadalquivir y del Guadiana.

La novedad que arrojan los modelos meteorológicos y ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es su duración. Se mantenía la incertidumbre sobre el posible impacto de una dana descolgada de una ondulación del chorro polar, que amenazaba con traer un bajón de temperaturas considerable durante el fin de semana. Pues bien, sus efectos parece que se van a quedar limitados al área del noroeste de España manteniendo a Aragón bajo el paraguas de la cúpula del calor africano.

Primeras noches calurosas

Ese cambio en las últimas horas ha dado al traste con el relax térmico que se esperaba a finales de esta semana. Según las previsiones iniciales, el primer episodio de calor intenso del año iba a quedar limitado a tres días, siendo el viernes la jornada con más calor. Todo apunta a que no será así en el futuro más próximo.

Temperaturas previstas el jueves 28 de mayo a las 18 horas / Meteored

El escenario que se asoma ahora en el horizonte es el de más de 10 días con temperaturas que se moverán, al menos, en torno a los 36 grados de máxima, el valor a partir del cual la Aemet activa los avisos por altas temperaturas en Zaragoza y en el resto de municipios de la ribera del Ebro. Ese subidón, que se producirá de manera drástica el jueves, será de hasta 4 grados en apenas 24 horas.

Los efectos de esta dorsal africana también impactarán directamente en los valores mínimos, que experimentarán otra subida considerable siguiendo el mismo compás. La madrugada del jueves será la primera donde dejará de refrescar de manera sustancial y, a partir de entonces, se podría empezar a hablar de noches cálidas e incluso podrían darse las primeras noches tropicales -aquellas en las que no se bajan de los 20 grados-.

Cuándo bajarán las temperaturas

¿Y cuánto durará este episodio? La respuesta, hoy por hoy, no es del todo clara. La incidencia de la masa de aire cálido en Aragón y Zaragoza prolongará sus efectos más allá del fin de semana y los modelos de predicción meteorológica ya avanzan que se podría prolongar hasta bien entrada la próxima semana. Las áreas que más padecerán las altas temperaturas serán los municipios de la ribera del Ebro, Cinco Villas, Ibérica de Zaragoza, zona del Jiloca y la mitad sur de Huesca.

Así lo muestra el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), que sostiene temperaturas disparadas en todo el valle del Ebro hasta, al menos, el jueves 28 de mayo, con valores que competirán por colarse entre las máximas nacionales con Extremadura y el centro de Andalucía.

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Previsión de temperaturas para el lunes 1 de junio / Meteored

Un escenario similar ofrece el Modelo de predicción meteorológica global americano (GFS), que ofrece previsiones a más largo plazo y avanza que el calor sofocante en Zaragoza y parte de Aragón podría extenderse hasta el día 2 de junio.