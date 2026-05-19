Los barrios de Zaragoza donde más uso se hace de la bicicleta pública: del principal foco de tráfico a los desplazamientos sin salir del distrito

El servicio Bizi de Zaragoza comenzó a renovarse en enero de 2025 con la llegada de los vehículos eléctricos como principal novedad. Pero también lo hizo con un crecimiento en el número de estaciones hasta las 276, repartidas por todos los barrios de la capital aragonesa, con un total de 2.500 bicis. El servicio, un año después de su implantación definitiva, ha superado la cifra redonda de los 10 millones de desplazamientos, con varios focos de tráficos muy definidos y distintas tendencias en función de cada vecindario.

El principal triángulo de la micromovilidad zaragozana lo refleja el eje Universidad-Centro-Delicias, que de hecho aglutina a tres de los cuatro grandes nodos de la ciudad. El Centro es el "distribuidor global" del Bizi, el punto en el que convergen rutas con origen y destino a casi todos los barrios de la ciudad. Por su parte, el campus universitario de San Francisco hace las veces de "atractor" de usos, con Delicias como un nodo intermedio que conecta especialmente con el oeste de la ciudad.

Otro de los grandes ejes activos, en ambos sentidos, está representado en las conexiones entre los dos grandes barrios de la margen izquierda del Ebro, el Actur y El Rabal, que tienen con el Casco Histórico su principal punto de llegada al centro de la ciudad. Lo mismo, aunque en menor intensidad, sucede desde Torrero y San José hacia el Centro, y viceversa.

Un usuario deja una Bizi en una de las estaciones de Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

Las Fuentes, uno de los grandes distritos de Zaragoza, adquiere especial relevancia en el eje Centro-Casco Histórico, aunque también conviene resaltar sus vínculos ciclistas con El Rabal. Mientras, el Actur está conectado principalmente con sus vecinos del Rabal, sobre todo con La Jota, así como con el Casco y, en menor medida, Delicias y La Almozara.

Tendencias propias en la periferia

La periferia de la ciudad, donde se promete la expansión zaragozana en los próximos años hacia el cuarto cinturón, las tendencias son bien distintas y tienen personalidad propia. En algunos casos, como Santa Isabel, Miralbueno, Oliver-Valdefierro, Torrero o el joven Distrito Sur, la autocontención aglutina casi el 40% de los desplazamientos. Es decir, trayectos en los que los vecinos usan el BiZi para desplazarse por su propia zona.

Según el consistorio, este hecho responde a patrones como la intermodalidad, con movimientos internos en bicicleta hasta alguna parada del bus o del tranvía, así como para desplazamientos de carácter más cotidiano, desde ir al trabajo o a los centros educativos a dirigirse a comercios o zonas deportivas.

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Estaciones más usadas

En cualquier caso, las estaciones que más usos concentran son las del eje Universidad-Centro-Casco Histórico, tanto en origen como en destino, con un perímetro a su alrededor de estaciones que, si bien se usan algo menos (algunas del Casco registran entre 100.000 y 140.000 rutas), se nutren de su cercanía con el centro de la ciudad. Los barrios periféricos son, precisamente, los que menos trayectos registran, mientras que en la margen izquierda son las del Actur y, en menor medida, La Jota, los puntos de recarga donde más movimiento se observa.