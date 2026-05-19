Cuatro empresas pujan por diseñar la que será la avenida más larga de Zaragoza

La avenida Casablanca vertebrará, cuando esté concluida, el joven Distrito Sur de Zaragoza. En este momento, esta arteria transita desde la urbanización Fuente de la Junquera (donde también se urbanizará una nueva zona con 500 viviendas a partir de 2030) hasta el límite de Valdespartera con Arcosur, en la confluencia con la calle Reina de Saba. Y en los próximos meses vivirá su primera ampliación, de algo más de un kilómetro, hasta llegar a la rotonda central del emergente barrio zaragozano, en la avenida 21 de junio de 2009.

El primer paso para esta extensión ya está dado, pues la Junta de Compensación de Arcosur ha licitado un contrato para diseñar el nuevo vial, en un proyecto que también comprenderá la urbanización de las parcelas que tiene al norte. Esta primera licitación, valorada en cerca de 170.000 euros (IVA incluido) ha suscitado el interés de hasta cuatro ingenierías, que pujan por el diseño de la prolongación de la avenida Casablanca.

En principio, la junta del barrio decidirá la próxima semana quién es la elegida, que tendrá nueve semanas para redactar el anteproyecto y tres meses más para el proyecto de urbanización. Además, la empresa concesionaria también ostentará la dirección facultativa de las obras, que tendrán un presupuesto aproximado de cinco millones de euros y que, una vez pasen todos los trámites burocráticos, deberían comenzar en 2027 y estar concluidas en 2028.

Miguel Ángel Gracia

Esos cinco millones incluirán también la habilitación de las parcelas al norte de la avenida, colindantes con Montecanal, y que permitirán construir nuevos equipamientos. Uno de ellos, clave para el futuro de la ciudad, ya que está destinado para los nuevos campos de fútbol del Hernán Cortés, a los que se mudará cuando se complete la polémica venta de suelos del skate park de Vía Hispanidad, ahora paralizada y por la que el Ayuntamiento de Zaragoza espera obtener unos 50 millones de euros.

Hasta la turbo rotonda

En cualquier caso, una vez se ejecute esta primera prolongación de la avenida Casablanca, todavía restará en torno a otro kilómetro de vial por construir, que transcurre sobre el que será el macroparque central de Arcosur. Esta segunda ampliación irá desde la avenida 21 de junio de 2009 hasta la turbo rotonda de la antigua carretera de Madrid.

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En total, 4,3 kilómetros de avenida que la situarían a la cabeza del ranking de Zaragoza, sin contar la avenida de la Ilustración de Montecanal, con 13,6 kilómetros pero en espiral, no en línea recta. De hecho, la avenida Casablanca estará conectada de facto con Plaza, ya que la turbo rotonda en la que acaba tendrá una conexión directa con la plataforma a través del nuevo viaducto de Turiaso, cuyas obras empezarán este verano y estarán concluidas en 2027.