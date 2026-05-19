Una marca de moda "de referencia" elige a Zaragoza para continuar su expansión en España: "Colecciones versátiles y funcionales"

El grupo Encuentro Modas abrirá este próximo 21 de mayo una nueva tienda de la firma Encuentro en el Centro Comercial GranCasa de Zaragoza, dentro de su plan de expansión en el norte de España. La compañía, que superó los 109 millones de euros de facturación en 2025, continúa así su crecimiento en la península con nuevas aperturas en ciudades estratégicas como Valladolid, Zaragoza y Logroño.

La nueva tienda estará ubicada en la planta 1 del centro comercial, frente a uno de los principales accesos verticales y junto a Primark, en una de las zonas de mayor tránsito de GranCasa. El establecimiento contará además con una amplia superficie comercial concebido desde una propuesta más cálida, cuidada y actual.

El espacio incorpora materiales naturales y honestos como el microcemento, la cerámica o las texturas minerales, junto a una iluminación indirecta y una arquitectura más limpia y sensorial pensada para poner el foco en la colección y mejorar la experiencia de compra. Fundada en Canarias, Encuentro cuenta actualmente con más de 130 tiendas en España y se ha consolidado como una de las marcas "de referencia" en moda femenina accesible. Su propuesta se basa en colecciones versátiles y funcionales, pensadas para el día a día, que combinan diseño, comodidad y precio, con un enfoque inclusivo que abarca tallas de la 38 a la 48.

Regalos de bienvenida

Durante la jornada de apertura del día 21, Encuentro llevará a cabo distintas activaciones especiales en tienda dirigidas a sus clientas y visitantes, con el objetivo de convertir la llegada de la marca a Zaragoza en una experiencia de descubrimiento y celebración. Por un lado, la firma organizará un juego abierto a todo el público, independientemente de si realiza compra o no, en el que las asistentes podrán participar extrayendo bolas con mensajes positivos y premios sorpresa.

Entre los regalos disponibles habrá tarjetas regalo de 20 euros, descuentos del 15% y accesorios para el móvil. Además de esto, la marca ofrecerá obsequios por compras mínimas: las clientas que realicen compras superiores a 15 euros podrán escoger entre un llavero o unos coleteros, mientras que aquellas que superen los 25 euros recibirán un clutch de regalo.Con esta apertura, Encuentro refuerza su posicionamiento en el mercado nacional y consolida su apuesta por una moda femenina accesible, cercana y adaptada a las necesidades reales de sus clientas.

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Fundada en Gran Canaria en 1986 por el empresario Raúl Méndez, Encuentro es una cadena de moda femenina que ofrece precios asequibles y una amplia gama de tallas. Operando bajo las marcas Encuentro y Öbú, el Grupo Encuentro Modas cuenta con 160 puntos de venta en España, con sedes en Barcelona, Tenerife y Shanghái. En 2025, el grupo cerró su ejercicio con una facturación de 109 millones de euros, experimentando un crecimiento anual del 9%