La cadena Relais & Châteaux fue una de las interesadas en reconvertir el palacio de Fuenclara de Zaragoza en un hotel de lujo

La cadena francesa Relais & Châteaux fue una de las interesadas en reconvertir el palacio de Fuenclara de Zaragoza en un hotel de lujo. Un interés que nació en 2024, cuando el dueño de los establecimientos del grupo en Madrid, Gabriel García Alonso -que además es presidente de la patronal madrileña (Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, AEHM)- se reunió en varias ocasiones con responsables del Ayuntamiento de Zaragoza. Una de ellas, en una comida el 18 de diciembre de ese año en Madrid, tal y como consta en una factura pública por la cual el PSOE zaragozano ha pedido explicaciones este martes en la comisión de Cultura.

En aquel encuentro en la capital del país estuvieron presentes, en representación municipal, varios miembros del área de Urbanismo, encabezados por el concejal Víctor Serrano. Según ha podido saber este diario, García Alonso y su equipo técnico visitaron el inmueble renacentista de la calle Fuenclara de Zaragoza y, a su vez, Serrano conoció de primera mano los establecimientos de Relais & Châteaux en Madrid, que precisamente apuestan por la transformación de antiguos edificios históricos. Con todo, según aseguran fuentes municipales, esa vía ha quedado ya descartada.

En cuanto al grupo Relais & Châteaux, es uno de los más prestigiosos de Europa y cuenta con dos hoteles de cinco estrellas en Madrid. Uno, el Orfila, ocupa un pequeño palacete burgués de 1886, muy protagonista de la vida cultural madrileña de los años 20, ubicado en Chamberí. Fue reconvertido en hotel en 1999 y, posteriormente, su gestión pasó a manos de la cadena de Gabriel García Alonso. El segundo es el Heritage, en el barrio Salamanca, un edificio residencial señorial protegido como parte del Patrimonio Histórico de la ciudad, con la estética de la Belle Époque. Además, la cadena conforma una gran asociación hotelera con cerca de 600 hoteles boutiques de lujo por todo el mundo.

Hall del hotel madrileño cinco estrellas Orfila, propiedad de Relais & Châteaux y ubicado en un palacete del siglo XIX. / Relais & Châteaux

Por tanto, una posible inversión de Relais & Châteaux, ya descartada, encajaba perfectamente en los parámetros que siguen en liza respecto a la operación Fuenclara, adelantada por este diario. El palacio zaragozano de mediados del siglo XVI, declarado como BIC y por tanto también protegido, ha sido visitado en las últimas fechas por más grupos hoteleros, alguno de ellos internacional, aunque desde el consistorio sostienen que el proyecto está en una fase "muy primigenia".

Reproches en la comisión de Cultura

Precisamente, esa posible reconversión del palacio de Fuenclara en un hotel ha llegado este martes al salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza. Lo ha hecho en la comisión de Cultura, en la cual la concejala del ramo, Sara Fernández, ha comparecido a petición del grupo municipal socialista. En su exposición, la edil socialista Eva Cerdán ha recriminado al Gobierno municipal del PP esa comida que tuvo lugar el 18 de diciembre de 2024 entre Serrano y su equipo con Gabriel García Alonso, en un viaje que supuso a las arcas municipales 65,45 euros.

Fernández ha reconocido la existencia de esa comida, pero ha reseñado que "lo que hace es evidenciar que este equipo de gobierno se está preocupando por buscar un proyecto que sea viable y productivo para toda la ciudad". Declaraciones que han llegado después de una sesión en la que no han faltado los reproches entre los dos principales grupos políticos del consistorio sobre lo que se ha hecho y lo que no en lo referido a la conservación del palacio, declarado como Bien de Interés Cultural en 2002, un año antes de que pasase a manos públicas dentro de la operación Seminario firmada con el Arzobispado.

Cartel identificativo del palacio de Fuenclara de Zaragoza, vandalizado, en una imagen reciente. / Laura Trives

De hecho, Cerdán ha reivindicado la operación urbanística del Seminario, mediante la que el actual edificio que es sede del área municipal de Urbanismo y el propio palacio de Fuenclara pasaron a manos municipales. "Sin esta operación, ambos edificios estarían camino de su desaparición total", ha dicho la socialista, que ha recordado que el Gobierno municipal de Belloch invirtió 1,5 millones de euros en 2006 para consolidar la estructura del inmueble renacentista.

El Museo de la Semana Santa, descartado

En ese sentido, desde el PSOE han enumerado algunos de los posibles usos que se han barajado para Fuenclara, siendo el más claro el Museo de la Semana Santa. Un proyecto que, según Fernández, se descartó por motivos técnicos, "ya que el tránsito de los pasos por las entradas y salidas de los callejones no era posible". El edificio precisa en este momento, además, de una importante inversión para su rehabilitación, ya que su interior está absolutamente degradado.

Tampoco han faltado los reproches desde el PP hacia el PSOE por operaciones ejecutadas por gobiernos socialistas en el pasado, sobre todo la reconversión de la antigua estación de Canfranc en un hotel de lujo. Una iniciativa que, según Cerdán, "contaba con el apoyo de las entidades y los pueblos, no como ahora".

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Mientras, Elena Tomás (ZeC) ha asegurado que "una vez entreguemos las llaves a un inversor privado, perderemos el edificio para siempre". Armando Martínez (Vox) no se ha mostrado contrario a una posible colaboración público-privada para recuperar el espacio, pero sí ha exigido "transparencia" al Gobierno municipal, mientras que la concejala no adscrita Marisa Gaspar ha pedido que, si se hace un hotel, se combine su uso con el de un "palacio visitable".