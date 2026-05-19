Los trabajadores de una fundación financiada por el Ayuntamiento de Zaragoza, a la espera de sus nóminas: "Depende del administrador concursal"

El carpetazo que el Gobierno municipal de Natalia Chueca dio hace más de dos años a la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, encargada hasta ese entonces de la programación de Etopia, sigue coleando. La fundación, que acaba de entrar en concurso de acreedores, cuenta todavía con cinco empleados que llevan dos meses sin cobrar la nómina, tras haber esquivado un ere antes de optar finalmente por la administración concursal. Con todo, el concejal de Economía, Carlos Gimeno, patrono provisional de Zaragoza Ciudad del Conocimiento (a título personal, según defiende) junto a Ibercaja y la Universidad de Zaragoza, ha explicado que la fundación no puede pagar sus gastos pendientes por la propia ley concursal.

"Depende del administrador", ha suscrito Gimeno en la comisión plenaria de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, tras ser interpelado por Zaragoza en Común para que diese las explicaciones oportunas sobre la situación de la sociedad. "Es vergonzosa la situación en la que su acción, activa, ha situado a la fundación, que tenía un éxito que trascendía lo puramente local, con proyectos como Etopia Kids y otros once con financiación europea", ha denunciado Suso Domínguez, que ha insistido en que el cambio de rumbo del equipamiento responde a una "censura cultural".

Por su parte, el concejal popular ha replicado que el abandono del patronato fue aprobado en un pleno "por mayoría absoluta", recordando además que, como contó este diario, se ofreció entrar a Ibercivis, entidad dependiente del Ministerio de Educación, posibilidad que dicha sociedad rechazó. Gimeno no ha dudado en calificar la fundación como un "chiringuito de la izquierda", reivindicando el nuevo enfoque actual.

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Mientras, los trabajadores siguen a la espera de saber cuándo cobrarán sus salarios, aunque el edil popular ha resaltado que esos pagos son "prioritarios", también por ley, para el administrador concursal. Una explicación que no ha convencido a Domínguez, que ha afirmado que el movimiento del PP ha sido "sucio", al llevar a la quiebra a una entidad "viable". "Si quieren liquidarla sean honestos y háganlo como Dios manda, sin pasar el marrón a Fogasa", ha concluido el edil de ZeC.