Zaragoza concedió el año pasado ayudas de urgencia a más de 5.600 familias con menores

El Ayuntamiento de Zaragoza concedió el año pasado 17.425 ayudas de urgencia a 5.682 familias con menores, un 7,5% más que en 2024, para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, alquiler y suministros energéticos, así como gastos de guardería, material escolar, comedor o actividades extraescolares, entre otros conceptos.

El importe económico alcanzó los 6,22 millones de euros en 2025, un 5,2% más que el año anterior, ha informado el consistorio de la capital aragonesa en una nota de prensa. Los datos reflejan un incremento muy significativo tanto en el número de familias atendidas como en el volumen económico destinado por el ayuntamiento a apoyar a la infancia y a las unidades familiares más vulnerables.

La tendencia ha evolucionado al alza en los últimos años, de manera sostenida, hasta consolidar un importante crecimiento respecto a etapas previas a la pandemia. Los 6,22 millones de euros destinados el último año suponen un aumento del 28,7% respecto a los 4,84 millones de 2018. "Las políticas de apoyo a las familias son una prioridad del gobierno de Zaragoza y eso se demuestra de manera transversal en todas las políticas municipales", ha explicado la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós.

La consejera ha subrayado que "el Ayuntamiento de Zaragoza va a seguir esforzándose por atender las necesidades de la población vulnerable a través de las ayudas de urgencia", pero ha recordado que estas tienen un carácter de apoyo puntual. "En los últimos años estamos observando cómo estas ayudas se han convertido en el único sostén real para miles de familias vulnerables, ante la ineficiencia de prestaciones de naturaleza más estructural, como el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España", ha declarado Orós.

Destaca también la elevada proporción de ayudas de urgencia destinadas a familias con menores respecto al total de ayudas concedidas por los servicios sociales municipales. El porcentaje fue del 42,2% en 2025, casi tres puntos más que en 2024 (39,1%) y, en cuanto al importe, los 6,22 millones de euros dirigidos a familias con menores supone más de la mitad (50,3%) del total de ayudas de urgencia, casi cinco puntos más que el anterior ejercicio (45,7%).

Orós ha recordado que "Zaragoza mantiene unos indicadores de pobreza y exclusión social sensiblemente mejores que la media española, especialmente en infancia, con tasas muy inferiores al conjunto del país".

Zaragoza registra una tasa AROPE (principal indicador utilizado en la Unión Europea para medir el riesgo de pobreza o exclusión social), del 17,1 %, que es 8,4 puntos porcentuales menos que en la media española.

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En pobreza infantil, la diferencia es mayor, de 12,4 puntos, entre Zaragoza y la media nacional. En concreto, la tasa AROPE de pobreza infantil es del 21,2 % en Zaragoza y del 33,6 % en el conjunto de España.