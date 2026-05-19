Zaragoza tendrá el primer centro de día de España para niños con cáncer: esta será su ubicación y su fecha de apertura

La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa) lo ha vuelto a hacer. La entidad, un referente en lucha contra el cáncer infantil y una red de apoyo para familias y pacientes, va a impulsar algo pionero en España: el primer centro de día dirigido específicamente a niños y adolescentes con cáncer.

Estará ubicado en Zaragoza, concretamente en un espacio de Los Porches del Audiorama, un lugar próximo al hospital Materno Infantil Miguel Servet donde reciben tratamiento todos los niños y adolescentes con cáncer de Aragón y gran parte de los pacientes oncopediátricos de La Rioja.

Aspanoa impulsará este espacio, que contará con 360 metros cuadrados, con una inversión de 500.000 euros. La entidad ha confirmado que las obras comenzarán antes del verano, con la previsión de abrir el centro en octubre y que funcione a pleno rendimiento en 2027. También es un proyecto posible gracias a un legado solidario de una persona que prefirió permanecer en el anonimato. Las obras y el equipamiento serán desarrollado por las empresas Nabegos y Raíces Estudio de Arquitectura.

El recurso está especialmente pensado para los menores que se encuentran en tratamiento ambulatorio y para sus familias, con el objetivo principal de humanizar las esperas. “Muchas familias acuden al hospital para tratamientos o pruebas y pasan allí muchas horas a lo largo del día. Queremos ofrecerles un espacio cercano, acogedor y adaptado a sus necesidades, donde niños y adolescentes puedan estar tranquilos y acompañados mientras esperan”, explica Gabriel Tirado, presidente de Aspanoa.

Con este nuevo recurso, diseñado para cuidar su bienestar emocional, los menores podrán salir del entorno hospitalario para jugar, relajarse y participar en actividades. Estarán siempre acompañados por el voluntariado de la asociación, dispondrán de todo tipo de entretenimientos, desde juegos de mesa tradicionales hasta consolas y zonas interactivas.

Apoyo psicológico

Con la apertura de este nuevo centro, Aspanoa también reorganizará parte de sus servicios y el nuevo espacio acogerá la mayoría de los servicios que se prestan actualmente en su sede en Duquesa de Villahermosa. En concreto, allí se trasladarán los servicios de apoyo psicológico, trabajo social, atención neuropsicológica, fisioterapia, musicoterapia y buena parte de las actividades de ocio y tiempo libre que se organizan para los menores con cáncer. “Las familias llevaban muchos años pidiéndonos estar más cerca del hospital para poder atenderlas mejor. Por fin podemos dar este paso tan deseado”, señala Tirado.

Una de las salas de bienestar del nuevo centro de día de Aspanoa. / ASPANOA

El centro contará también con espacios de descanso para las familias, especialmente para aquellas que se desplazan desde municipios alejados de Zaragoza, así como un ‘office’ para compartir un café con otros padres afectados y una zona habilitada para teletrabajar.

“Para los Porches del Audiorama es una satisfacción poder acoger un proyecto tan necesario como este. Asimismo, creemos que puede ser beneficioso que los centros comerciales también sean lugares comprometidos con su entorno y capaces de generar un impacto positivo en la sociedad. Estamos muy agradecidos a Aspanoa por confiar en nosotros para poner en marcha esta iniciativa pionera en España”, destaca Javier Cuevas, gerente y responsable patrimonial de Los Porches del Audiorama.

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Aspanoa es la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón, apoya a sus familias e impulsa la investigación contra el cáncer infantil en la Comunidad. El año pasado, ayudó a 206 menores con cáncer en las distintas fases de la enfermedad, así como a 415 familiares, siendo la mayoría sus padres y sus hermanos. Aspanoa es también la asociación autonómica que más fondos destina a la investigación del cáncer infantil en toda España, con una inversión actual de 420.000 euros distribuida en 10 proyectos, todos ellos desarrollados en laboratorios aragoneses.