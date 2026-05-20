Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inversión industria chip ZaragozaMawuli Real Zaragoza25 años recrecimiento YesaAday MaraResidencia María ReinaSantiago Auserón
instagramlinkedin

Alerta por la desaparición de una menor de 14 años vista por última vez en Zaragoza

La Policía pide colaboración para localizarla lo antes posible

Alerta por la desaparición de una menor de 14 años vista por última vez en Zaragoza

Alerta por la desaparición de una menor de 14 años vista por última vez en Zaragoza / POLICÍA NACIONAL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Policía Nacional y el Centro Nacional de Personas Desaparecidas han difundido una alerta para localizar a Lauren Noelia U. H., una menor de 14 años desaparecida en Zaragoza el pasado 18 de mayo.

Según la información facilitada, la joven mide 1,65 metros y tiene el pelo castaño. Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero lo antes posible.

Cualquier persona que la haya visto o que pueda aportar algún dato sobre su ubicación debe ponerse en contacto con la Policía Nacional en el 091. También se puede llamar al teléfono 116000 de la Fundación ANAR o comunicar información a través del canal oficial del Centro Nacional de Personas Desaparecidas.

Noticias relacionadas

Las autoridades piden máxima difusión de la alerta para ayudar en su búsqueda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós al jabón Lagarto 'made in' Zaragoza: cierra la histórica planta de Malpica para llevarse la producción a Toledo
  2. Dimite la directora general de Política Educativa del Gobierno de Aragón por la 'falta de contacto' con la nueva consejera
  3. Un emblemático edificio de Zaragoza con más de 50 años de antigüedad iniciará 'en junio' su reconversión para reabrir en 2027 como residencia estudiantil
  4. El único barrio de Zaragoza que decide sobre sus presupuestos: 'El vecino debe convertirse en protagonista
  5. Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza: 'No descarto la matrícula gratuita en primero para el curso que viene
  6. Reabre el icónico café Il Vecchio de Zaragoza convertido en una vermutería y bar de tardeo
  7. El restaurante de Cambrils que enamora a los zaragozanos con sus tapas caseras: 'Sitio sencillo, sin postureos
  8. Cuatro empresas pujan por diseñar la que será la avenida más larga de Zaragoza

Alerta por la desaparición de una menor de 14 años vista por última vez en Zaragoza

Alerta por la desaparición de una menor de 14 años vista por última vez en Zaragoza

Un vecino de Las Fuentes confiesa una agresión sexual a una amiga tras invitarle a ver un partido de fútbol

Un vecino de Las Fuentes confiesa una agresión sexual a una amiga tras invitarle a ver un partido de fútbol

Habla la portavoz de Ryanair en España: "Si Aena no baja las tasas, en invierno existe la posibilidad de recortar más vuelos en Zaragoza"

Habla la portavoz de Ryanair en España: "Si Aena no baja las tasas, en invierno existe la posibilidad de recortar más vuelos en Zaragoza"

La nueva edición del Zaragoza Florece estrena espacios: así será el festival de primavera que comienza este jueves

La nueva edición del Zaragoza Florece estrena espacios: así será el festival de primavera que comienza este jueves

Oportunidad de VPO en Zaragoza: se vende piso con amplia terraza en Valdespartera por 151.000 euros

La nueva zona verde en Las Fuentes en un antigua escombrera ilegal: estará lista en ocho meses

La nueva zona verde en Las Fuentes en un antigua escombrera ilegal: estará lista en ocho meses

Natalia Chueca sobre la atención a mujeres víctimas de violencia machista en las parroquias: "No son feministas las que lo critican, son sectarias"

Natalia Chueca sobre la atención a mujeres víctimas de violencia machista en las parroquias: "No son feministas las que lo critican, son sectarias"

Natalia Chueca le pide al Zaragoza que ponga "los medios necesarios" para volver a Primera

Natalia Chueca le pide al Zaragoza que ponga "los medios necesarios" para volver a Primera
Tracking Pixel Contents