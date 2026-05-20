Alerta por la desaparición de una menor de 14 años vista por última vez en Zaragoza

La Policía Nacional y el Centro Nacional de Personas Desaparecidas han difundido una alerta para localizar a Lauren Noelia U. H., una menor de 14 años desaparecida en Zaragoza el pasado 18 de mayo.

Según la información facilitada, la joven mide 1,65 metros y tiene el pelo castaño. Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero lo antes posible.

Cualquier persona que la haya visto o que pueda aportar algún dato sobre su ubicación debe ponerse en contacto con la Policía Nacional en el 091. También se puede llamar al teléfono 116000 de la Fundación ANAR o comunicar información a través del canal oficial del Centro Nacional de Personas Desaparecidas.

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Las autoridades piden máxima difusión de la alerta para ayudar en su búsqueda.