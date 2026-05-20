Una empresa belga con presencia en Vietnam se alía con Sers para crear el nuevo pulmón verde de Zaragoza en Arcosur

"Diseñado como una infraestructura verde inundable, el parque formará una nueva columna vertebral ecológica dentro del tejido urbano, conectando el Canal Imperial de Aragón con el Anillo Verde de Zaragoza mientras ofrece espacios públicos inclusivos y multifuncionales para la comunidad". Así define el estudio de arquitectura belga Omgeving el futuro macroparque central de Arcosur. Lo hace en una publicación en sus redes sociales, en las que anuncia su alianza con la consultora zaragozana Sers y con Cerouno Arquitectos para diseñar el nuevo pulmón verde del sur de Zaragoza, que supondrá una inversión total de 18 millones y ocupará más de 67 hectáreas en la parte central del emergente barrio zaragozano.

Por poner en contexto, Sers se impuso a Cadisa en el contrato que licitó recientemente la Junta de Compensación de Arcosur, encargada de ejecutar y financiar los trabajos en la zona. Su cometido será triple. El primero, redactar el proyecto de urbanización de la primera parte del parque, ubicada en la zona de los lagos, junto a los campos de golf, en una superficie de más de 23 hectáreas y para la que se prevé una inversión de 2,7 millones de euros. El segundo, directamente relacionado, consistirá precisamente en la dirección facultativa de esas obras, que serán las primeras en realizarse.

Pero será en la tercera y última pata, el diseño del anteproyecto que cubrirá la totalidad del macroparque, donde Sers se apoyará de los dos estudios de arquitectura, el belga Omgeving y el zaragozano Cerouno. La primera empresa cuenta con una dilatada trayectoria en proyectos similares en todo el mundo y cuenta con oficinas abiertas en varias ciudades de Bélgica (Amberes, de donde es originaria, Bruselas o Gante), así como en lugares tan exóticos como Ho Chi Minh City, en Vietnam, donde ha desarrollado varias iniciativas.

Proyectos en Europa y el sudeste asiático

En ese sentido, el grueso de los proyectos en los que participa Omgeving se ubican en Bélgica, aunque también tienen una presencia destacada en varias actuaciones en Países Bajos y República Checa. En Vietnam su presencia se justifica por varios planes que exceden incluso al país del sudeste asiático.

Diseño de uno de los proyectos en los que participa Omgeving en Hai Phong (Vietnam). / Omgeving

En sus fronteras, han participado en dos iniciativas en las ciudades de Hai Pong y Thu Dun. En esta última, para diseñar la gestión integral ante el riesgo de inundaciones. Además, el estudio belga también elabora un mapeo para proteger y restaurar el ecosistema del Alto Mekong, río que nace en el Himalaya y pasa por varios países como China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y el propio Vietnam.

El corredor verde de Valencia

En España, eso sí, el de Arcosur no será su primer proyecto. Y es que Omgeving forma parte del equipo de diseño del nuevo corredor verde que permitirá soterrar las vías del tren en el sur de Valencia, creando un nuevo corredor verde de cuatro kilómetros con tres nuevos "ecobarrios", que tendrán capacidad para albergar a unos 5.000 habitantes.

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Diseño del futuro corredor verde de Valencia, en el que participa Omgeving. / Omgeving

El diseño de esta macrozona verde, de 90 hectáreas, permite también imaginar el modus operandi en los diseños del estudio belga. En ese sentido, se habilitarán nuevos carriles bic y senderos peatonales para perseguir el objetivo de la "ciudad de los 15 minutos", muy presente también en los objetivos de Zaragoza.