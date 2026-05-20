Natalia Chueca le pide al Zaragoza que ponga "los medios necesarios" para volver a Primera

El previsible descenso del Real Zaragoza a la antigua tercera división y su abandono del fútbol profesional supone un palo anímico y económico para la capital aragonesa. La alcaldesa Natalia Chueca ha hecho este miércoles referencia a la pérdida de la categoría. Y ha pedido a los propietarios del club deportivo que pongan "las medidas" necesarias para evitar que la situación se extienda en el tiempo y les ha pedido "tener la mirada puesta" en el regreso a la primera categoría de liga. "Es donde merecen estar", ha dicho.

El muy posible descenso se produce, además, en un momento en el que se está levantando un nuevo estado para el equipo en una operación millonaria participada por el propio club, el consistorio y el Gobierno de Aragón. "Estamos ante una situación muy complicada", ha señalado. Y ha lanzado un mensaje de "empatía" con la afición. "No nos merecemos estar en esta situación cuando la ciudad está en un momento brillante y en continua expansión", ha reconocido en la presentación de una nueva zona verde en el barrio de Las Fuentes.

Chueca ha considerado que el descenso "es una pena que el escudo no merece". En caso de que el Zaragoza descienda de categoría, el alquiler que tendrá que pagar por utilizar el estadio que se está renovando será de un 75% menos de lo estipulado en Segunda División, cantidad que quedó fijada en 1,1 millones de euros. Ese canon que el club pagaría a la sociedad se vería, por tanto, bastante aminorado en caso de descenso, con el perjuicio que ello conllevaría para los ingresos de la sociedad de la que el equipo también forma parte.

Sobre los compromisos del equipo con la sociedad Nueva Romareda, al club le faltan por pagar 5 millones este año 2026, 12 el año que viene y otros 7 en 2028, año en el que concluyen las aportaciones para financiar el estadio.