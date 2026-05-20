La nueva zona verde en Las Fuentes en un antigua escombrera ilegal: estará lista en ocho meses

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este miércoles la segunda fase de recuperación de la olmeda de Torre Ramona, en el barrio de Las Fuentes, una actuación que permitirá ampliar este espacio hasta los 60.000 metros cuadrados y consolidarlo como uno de los principales pulmones verdes de la ciudad dentro del proyecto del Bosque de los Zaragozanos.

La intervención da continuidad a la primera fase iniciada en 2025, cuando se recuperaron 2,2 hectáreas de terreno degradado junto a la Ronda Hispanidad, con la plantación de 82 árboles y cerca de 3.000 arbustos, además de la conservación de los olmos existentes. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado que el proyecto avanza en la estrategia municipal de transformación de suelos degradados en zonas verdes de proximidad, de tal forma que se convertirá la olmeda en “un gran corredor natural y de uso ciudadano” que mejore el paisaje urbano y la biodiversidad.

La zona en la que se ha intervenido con la retirada de basuras y residuos se había convertido en la última década en una escombrera sin control en el que se acumulaba sucidedad.

La nueva fase contempla un gran parque lineal entre la Ronda Hispanidad y las calles San Adrián de Sasabe, Fray Luis Urbano y el parque Torre Ramona, con un paseo central de 1.100 metros de longitud y ocho metros de anchura, flanqueado por una doble alineación de olmos. "Este es uno de los barrios más tradicionales y envejecidos de la capital, por eso llevan años reclamando la atención que merecen", ha explicado la regidora.

El proyecto prevé la plantación de 567 nuevos árboles, que se sumarán a los 222 ya existentes, hasta alcanzar un total de 789 ejemplares, además de arbustos autóctonos, praderas naturalizadas y zonas de césped. También se incorporarán nuevos usos como un anfiteatro al aire libre, zonas infantiles accesibles y un área de calistenia, junto a mobiliario urbano, fuentes y bancos distribuidos por todo el recinto. "Los vecinos nos han pedido abolado, sombra y zonas de convivencia, queremos que vean que les hemos escuchado y que cumplimos", ha indicido Chuca.

La actuación incluye redes de riego automatizado, drenaje, alumbrado público y la eliminación de especies invasoras, con un presupuesto de 1,54 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Si se cumplen las previsiones estará reformado el verano de 2027.

La segunda fase reforzará de manera notable la masa vegetal del espacio. Está prevista la plantación de 567 nuevos árboles, que se sumarán a los 222 ejemplares ya existentes que se conservarán, de forma que el parque contará con un total de 789 árboles. Además de los olmos del paseo principal, se incorporarán especies adaptadas al clima de Zaragoza como almeces, fresnos, laureles, moreras, tilos y árboles del amor, con el objetivo de diversificar la vegetación y aumentar la resiliencia del entorno frente a la sequía y las altas temperaturas.

A esta plantación se sumará una amplia red de arbustos autóctonos y mediterráneos, así como nuevas superficies de césped y pradera naturalizada. En total se habilitarán cerca de 4.900 metros cuadrados de pradera florada y más de 6.500 metros cuadrados de césped, con criterios de sostenibilidad y apoyo a la fauna urbana. Esta vegetación favorecerá la presencia de insectos polinizadores y aves y contribuirá a mejorar la calidad ambiental del entorno, al tiempo que mantendrá algunas zonas sin intervención para preservar la biodiversidad espontánea ya asentada en la parcela.