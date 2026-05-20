Oportunidad de VPO en Zaragoza: se vende piso con amplia terraza en Valdespartera por 151.000 euros

Zaragoza cuenta con varios barrios que se pusieron de moda hace aproximadamente dos décadas logrando atraer hacia sus calles recién estrenadas a los vecinos más jóvenes. Valdespartera, Rosales del Canal o Parque Goya vieron como se ocupaban a toda velocidad la gran mayoría de sus viviendas, muchas de ellas de Protección Oficial, y las ofertas duraban escasas horas en el mercado. Una situación que se repite en la actualidad con Arcosur, donde las máquinas no paran de trabajan para entregar a tiempo los pisos a los treintañeros que esperan con ansia la dura realidad del propietario.

Valdespartera continuó creciendo desde su inauguración oficial en 2007 y todos los servicios fueron llegando a un barrio que en la actualidad se puede ver con un simple paseo que sigue creciendo en los solares vacío. Restaurantes de comida rápida o supermercados han sido los últimos en llegar a una zona sur de la capital aragonesa conectada con el resto gracias al tranvía. Las ofertas de viviendas en este barrio escasean, pero echando un vistazo a tucasa.com hemos encontrado un bonito piso a la venta por 151.000 euros.

Se trata de una vivienda de dos habitaciones con aproximadamente 60 metros cuadrados con dos estancias estrella que atraen a cualquier comprador: un imponente salón con galería acristalada y una gran terraza. Además, el piso situado en la calle de El Paciente Inglés a pocos minutos de la Avenida del Séptimo Arte, tiene dos dormitorios de un tamaño considerable, una cocina con todos los electrodomésticos necsarios para poder poner a prueba tus dotes culinarias.

La habitación principal de la casa a la venta en Valdespartera / TUCASA.COM

La terraza de 28 metros cuadrados es en altura, da a una calle semipeatonal con mucho arbolado. Tiene forma cuadrada y puedes organizarla a tu gusto con una gran mesa para recibir a familiares y amigos. A esta parte estrella de la vivienda se acceder desde el salón y el dormitorio principal y pasarás gran parte de tu vida allí con la llegada del buen tiempo.

Garaje y trastero

El piso cuenta con suelo laminado, ventanas de aluminio climalit, calefacción central con contador individual, split de aire acondicionado en el salón. Tal como informan los actuales propietarios, la casa se queda con la cocina equipada y semiamueblado. En el piso también se incluye un garaje y trastero que se encuentran juntos y a pocos pasos del ascensor. Tiene incluso toma para coches eléctricos.

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Se trata de un piso a la venta con las condiciones de Vivienda de Protección Oificial para su compra. El precio oficial es de 151.000 euros mientras que los otros 49.000 corresponden al mobiliario, mejoras y equipamiento que tiene. Se informa que no es necesario quedarse con el inmobiliario.