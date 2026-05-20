La piscina de Zaragoza que adelanta su apertura dos semanas al resto: "¡Arranca el verano!"

Zaragoza empieza a calentar motores para una nueva temporada de verano. Por mucho que el tiempo durante varias semanas esté diciendo lo contrario, las temperaturas elevadas empiezan a crear necesidad de tomar algo en alguna terraza, algún helado y por supuesto de pegarse un buen baño. Las piscinas municipales de la capital aragonesa preparan su apertura para el primer fin de semana de junio, concretamente el día 6, sábado. Eso sí, hay recintos que prefieren prevenir que curar y que tras valorar las últimas predicciones meterológicas, abrirán hasta dos semanas antes.

Serán los socios del Club de Natación Helios quienes podrán disfrutar ya de un primer chapuzón mucho antes que la mayoría de población de Zaragoza: el próximo 23 de mayo. Así lo ha anunciado el propio recinto en sus redes sociales hace apenas dos días, para la alegría de todos sus abonados. "Este sábado 23 de mayo abrimos la piscina de 33 metros y la zona de la seta, el espacio ideal para disfrutar en familia, refrescarse y empezar la temporada como se merece", expresan en la publicación.

Helios también ha informado de que tan solo una semana después su Lago-Piscina también estará abierta para sus socios. "Perfecta para desconectar, tomar el sol y vivir el verano al máximo", puntuan.

Máximas de 36 grados

Buenas noticias para todos los que habituen este club de natación en verano o durante todo el año, ya que según las últimas predicciones de la Aemet, este fin de semana (penúltimo de mayo) apuntan a que será el comienzo de unas semanas puramente veraniegas si es que solo se mira al termómetro.

Zaragoza rozará los 40ºC por momentos y es justo un horizonte de unos 36 grados de máxima a lo que apunta a registrar, por lo que olvídense de las sudaderas y los pantalones largos, y empiecen a cambiar su armario para, por lo menos, los próximos diez días. Aunque este cambio no se verá únicamente durante la jornada diurna, sino que también se alargará hasta por la noche, con veladas nocturas con temperaturas más cálidas de lo habitual.

Noticias relacionadas

El CN Helios abre en torno a las 7.00 horas —8.00 los fines de semana— y cierra a las 21.00 horas, por lo que este baño inaugural promete convertirse en mucho más que un simple chapuzón. Muchas familias aprovecharán la jornada para estrenar, de manera anticipada, un verano que este año parece haberse adelantado al calendario. Entre toallas al sol, niños corriendo hacia el agua y terrazas llenas desde primera hora, Zaragoza empezará a respirar ambiente veraniego antes incluso de que llegue junio.