¿Por qué hay un desfile templario en el centro de Zaragoza?

Una llamativa y sorprendente imagen ha sorprendido a los zaragozanos este miércoles por la mañana. Una comitiva de algo más de una docena de personas, caracterizados de templarios, desfilaba por Gran Vía en dirección hacia plaza Paraíso. ¿Cuál es el motivo?

La Delegación de Monzón ha viajado este miércoles a Zaragoza para presentar la nueva edición del Tren Templario, una iniciativa conjunta entre Renfe y el ayuntamiento de Monzón, un Homenaje Templario a Jaime I de Aragón y Guillem de Mont-rodón, un acontecimiento histórico en la localidad oscense.

Esta misma mañana, han transitado por las principales arterias de la capital aragonesa, promocionando así, uno de los eventos medievales más influyentes de toda España. Toda una sorpresa para los ttranseúntesque se encontraban por la zona al observar a todo este grupo de gente caracterizado.

El convoy especial partirá el sábado el 23 de mayo desde la Estación Delicias y mantiene las mismas condiciones que el año pasado con 300 plazas, billete de ida y vuelta por 12 euros y un recibimiento templario en la estación de Monzón. Tal y como recoge la organización se realizará " un recibimiento templario al llegar a la estación de Monzón, pasacalles, visitas teatralizadas, entre otros".

La comitiva montisonese ha aprovechado su visita a Zaragoza para explicar los detalles del evento, que este 2026, celebra su XXIV Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-Rodón durante los días 22, 23 y 24 de mayo. Monzón recreará la estancia del joven Jaime en su castillo, donde fue educado en los templarios desde el 1214 hasta 1217. Se honra también la figura de su maestro, el comendador de la Orden, Guillem de Mont-rodón.

Promoción del Homenaje Templario 2025 en la Plaza del Pilar. / Cinca Medio Noticias

El evento, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, reúne cada año a cientos de vecinos vestidos con atuendos templarios y a miles de visitantes atraídos por este ambiente medieval.

El Tren Templario se ha consolidado como una de las formas más cómodas y accesibles para llegar al homenaje. Además del viaje, los visitantes reciben planos, información sobre qué ver en la ciudad y acceso a la visita teatralizada al castillo, uno de los puntos más fuertes de la programación. El objetivo del ayuntamiento es facilitar la llegada de visitantes desde Zaragoza y reforzar la promoción turística de la comarca.

La delegación ha recordado que el año pasado fue la primera edición del tren y que la respuesta superó las expectativas, lo que propició la repetición de este acontecimiento en la comarca. Monzón espera que esta segunda edición del homenaje consolide el proyecto contribuya a que más visitantes descubran su patrimonio templario, su castillo, uno de los mejores conservados de todo Aragón. Así como, el ambiente festivo que se vive en las calles montisoneses durante todo el fin de semana.

Con la promoción ya en marcha y el tren listo para partir, la localidad oscense se prepara para revivir uno de los capítulos más emblemáticos de toda su historia y para recibir a todos los viajeros.