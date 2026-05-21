El Ayuntamiento de Zaragoza toma medidas para controlar la velocidad en una calle pacificada del centro

El Ayuntamiento de Zaragoza finalizó la reforma de la calle Predicadores de la capital aragonesa en julio de 2022. Esta céntrica vía del Casco Histórico de la ciudad es uno de los principales ejes del Gancho y una de las últimas calles que quedaban con adoquines. El lavado de cara fue total. Un nuevo arbolado y la prioridad peatonal ante el importante tránsito de peatones transformaron la vida de esta calle.

Tras llevar a cabo la reforma de la vía, el consistorio tuvo que hacer una nueva inversión para mejorar el estado. Una de las medidas que se ha llevado a cabo ha sido la de instalar un radar didáctico para advertir a los conductores sobre la velocidad a la que circulan. La calle Predicadores cuenta desde hace unos días con este panel informativo cuyo objetivo no es sancionar.

Este radar didáctico refleja la velocidad a la que pasan los conductores con su vehículo y les manda un aviso para que conduzcan con prudencia. La presencia de estos dispositivos es muy frecuente a la entrada de los municipios con poca población donde se tiene que disminuir la velocidad considerablemente. El dispositivo marca en todo momento la velocidad en tiempo real.

Panel didáctico situado en la calle Predicadores. / Miguel Ángel Gracia

Así funciona el radar didáctico de la calle Predicadores

Un radar didáctico, también denominado como pedagógico, es un dispositivo de control de tráfico que se encarga de medir la velocidad de los vehículos en tiempo real y la muestra en una pantalla luminosa. Su función no es imponer multas ni sanciones. Su principal objetivo es netamente preventivo, buscando alertar al conductor para que levante el pie del acelerador y tome conciencia de su velocidad.

Así funciona el panel que se ha instalado en la calle Predicadores de la capital aragonesa. Cuando el conductor se dispone a pasar cerca de este, si respeta la velocidad de la vía, los números del radar aparecen de color verde junto a un "gracias" por respetar la velocidad. Cabe recordar que el límite de velocidad de esta céntrica calle, tras la reforma que se llevó a cabo hace un par de años, es de 20 kilómetros por hora.

Noticias relacionadas

Si el conductor decide sobrepasar la velocidad, el panel le va a alertar con un "reducir la velocidad". Aunque se pase a más de 20 km/h, el conductor no será sancionado en ese preciso momento por el dispositivo. Esta medida llega a una de las calles con más tránsito peatonal del Casco Histórico debido a la presencia de un colegio. Conforme los transeúntes caminan por Predicadores, justo en mitad de la calle, se encuentra el CEIP Santo Domingo. La presencia de este centro de educación pública aumenta la presencia de peatones, especialmente de familias que acuden a dejar a sus hijos al centro.