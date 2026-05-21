El buen tiempo impulsa el inicio de un Zaragoza Florece más grande y abierto a la ciudad: “Es espectacular, el festival más bonito de todos”

Zaragoza Florece no había sido inaugurado esta mañana de jueves y ya había cientos de personas esperando para hacerse la foto en la puerta del Parque Grande José Antonio Labordeta. En este punto del puente que une con el Paseo de Isabel la Católica habían quedado varios grupos de amigos para pasear juntos y participar en una de las citas más esperadas del año. “Es espectacular, el más bonito de todos”, han resumido tras dar una primera vuelta Soledad y Merche, dos amigas que han llegado puntuales a la cita.

La ciudad ha dado la bienvenida a su edición más ambiciosa, con más espacios, más actividades y un ambiente que invita a disfrutar de la ciudad al aire libre. El buen tiempo también ha jugado a favor del festival. El sol y las altas temperaturas, propias ya de los calores de mayo, han animado a muchos zaragozanos a acercarse desde primera hora al parque para pasear entre flores, música y propuestas culturales.

“Venimos todos los años. Es algo precioso, la verdad. El ambiente, las flores… Este año se han superado”, ha apuntado Soledad, quien se acababa de hacer una foto junto al cartel de la entrada del parque. “Si no venimos parecerá que nos falta algo. Es el primer día, pero repetimos antes del fin de semana seguro”, ha añadido por su parte su amiga Merche.

La sensación en esta primera jornada es de ilusión y ganas de disfrutar. Después de varios días con un tiempo más inestable, la llegada del calor ha coincidido con el inicio del festival y ha empujado a los zaragozanos a llenar los distintos espacios preparados para esta sexta edición.

Durante cuatro días, concretamente hasta el domingo 24 de mayo, el Parque Grande se convertirá en un gran museo al aire libre con instalaciones de arte floral contemporáneo repartidas por lugares emblemáticos como la escalinata del Batallador, la fuente de Neptuno, el puente de los Cantautores, el invernadero o la pajarera.

Más actividades

La programación incluye conciertos y actuaciones musicales en distintos escenarios del parque, talleres infantiles y actividades de sostenibilidad en la zona EcoKids, además del nuevo espacio EcoJUNIOR para mayores de nueve años. También habrá propuestas literarias en el Kiosco de las Letras y el Jardín de la Lectura, mercado de flores, zona gastronómica y espacios de descanso como la Zona Picnic.

Entre las novedades destaca La Placita by Enbotella, un nuevo espacio junto al monumento a la Exposición Hispano-Francesa que combinará música en directo, actividades y experiencias impulsadas por distintas marcas colaboradoras. Además, el renovado jardín botánico se estrena como uno de los grandes escenarios del festival con actuaciones y actividades vinculadas a la naturaleza y la botánica.

“El año pasado no pude venir y me disgustó bastante. Me coincidió con un viaje, pero ahora me desquito”, ha explicado María, quien se reconoce una asidua a pesar de no acudir en la anterior edición.

Durante el paseo, los zaragozanos pueden visitar los puestos forales y los adornos florales de espacios emblemáticos como la fuente del Batallador o el Kiosko de la Música: “Es de agradecer que el Ayuntamiento de Zaragoza se vuelque con este festival. Creo que le da mucho color a la ciudad. Hay muy buen ambiente y actividades para todos los gustos”, ha compartido Raquel.

Bajo el concepto “El jardín que imaginamos”, el festival propone un recorrido artístico en el que distintos creadores florales reinterpretarán la relación entre música y naturaleza. Sin olvidar, las distintas casetas con productos de artesanía, libros y, por supuesto, flores.

El festival también ofrece una amplia propuesta gastronómica, con una veintena de "foodtrucks" que ofrecerán diversas propuestas culinarias para todos los gustos y una zona de relax que desde primera hora de la mañana ha recibido a más de un visitante que ha optado por recargar fuerzas antes o después del paseo.

Zaragoza Florece también amplía este año su presencia más allá del Parque Grande y se acerca a los barrios de la capital de Aragón. Comercios y escaparates de zonas como Torrero, Las Fuentes, El Gancho, Barrio Jesús, La Jota, Santa Isabel o Casetas se han sumado a la iniciativa con decoraciones florales para llevar el ambiente festivo a distintos puntos de la ciudad.

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