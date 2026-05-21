Una conocida cafetería de especialidad prepara su segunda apertura en Zaragoza en una zona en plena transformación

Dónde tomar el café siempre ha sido una cuestión muy preciada para la ciudadanía. Cada vez hay más ofertas y emprendedores que apuestan por montar su propio negocio, lo que hace de Zaragoza un territorio lleno de opciones para todos los gustos. Además de las cafeterías de toda la vida, las calles comienzan a ver como cadenas nacionales o internacionales se 'comen' ese terreno y van expandiendo poco a poco sus imperios. Es el caso de Vivari, una empresa familiar nacida en el 2012 que apenas a su llegada a la ciudad hace unos meses, ya va a abrir su segundo local.

'Vivari Coffee Bakery' llegó a finales de enero al barrio zaragozano de Las Fuentes, a la avenida Compromiso de Caspe 76, en pleno corazón del distrito. Pues bien, esta vez la compañía se ha querido trasladar algo más al centro, a una zona donde convergen hasta tres barrios diferentes, aunque es más próxima a Delicias. Se trata de la avenida de José Anselmo Clavé, arteria que une el Centro, la zona Universidad y Delicias.

Más concretamente abrirán al lado del número 55, donde antes estaba ubicada una academia de idiomas y que está a escasos metros de la unión de esta vía con otro punto de gran actividad en Zaragoza, la avenida Francisco Goya. Una zona que esta viviendo un lavado de cara total, con las obras integrales de la avenida Valencia y las de la estación del Portillo. En un futuro, este punto de la ciudad será un espacio completamente transformado, con muchos metros cuadrados de zonas verdes ideales para pasear o despejarse, a la vez que será una de las más concurridas.

Letero luminoso de 'Vivari Coffee Bakery' ya colocado en la avenida José Anselmo Clavé / El Periódico de Aragón

Combos de desayuno, dulces y helados

Como su nombre indica, su especialidad son los cafés especializados y los dulces, destacando entre otras cosas por sus palmeras de chocolate, napolitanas o porciones de tarta. También, pese a que el futuro local de Vivari en Parque Roma todavía esta remodelándose por dentro, ya han dejado alguna pista a sus vecinos sobre qué van a poder encontrar ahí. Gofres y corissants acompañados de helado, milkshakes o smoothies, con un rango de precios que va desde los 2 a los 5 euros.

A esto se le agrega una opción de combos para desayunar, picotear a mitad de mañana o para merendar por la tarde. Café con un dulce o un trozo de tarta de 2.25 a 2.5 euros, un sandwich vegetal con bebiba por menos de 7 euros o un bocadillo acompañado de un refresco por casi 4. Estos son algunos de los mini-menús 'Pensando en ti' con los que se podrá comer en Vivari ahorrando algo de dinero.

Esta nueva apertura ya cuenta con alguno de sus elementos colocados y operativos / El Periódico de Aragón

Por supuesto tampoco puede faltar el pan, precisamente el producto con el que los fundadores de esta cadena empezaron a vender hace 14 años, contando con una oferta de tres baguettes por 2.40 euros. Su horario de apertura se espera que sea calcado al del local de Compromiso de Caspe: de las 7.00 a las 22.00 horas durante toda la semana.

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Con negocios ya en las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid, 'Vivari' aterriza en Zaragoza para seguir expandiendo sus dominios. Esta próxima apertura en las inmediaciones de Parque Roma será otro punto de encuentro para los amantes del dulce y el café, en una zona estratégica y muy transitada de la ciudad. La cadena continúa así su expansión en la capital aragonesa apenas unos meses después de inaugurar su primer local.