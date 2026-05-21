La FIFA requiere a Zaragoza y el resto de sedes un presupuesto "orientativo" sobre la inversión a realizar de cara al Mundial 2030

Todos los esfuerzos de la FIFA, el máximo organismo del fútbol internacional, se centran en el Mundial que comienza dentro de apenas 21 días y que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Un reto ya de por sí importante, teniendo en cuenta los desafíos que supone una cita marcada por las tensiones geopolíticas que la rodean. No obstante, la entidad suiza no pierde de vista el torneo que le sucederá y que se celebrará en 2030 en España, Marruecos y Portugal. Es por ello que la FIFA ha requerido a las sedes preseleccionadas como anfitrionas un presupuesto "orientativo" para hacerse una idea de la inversión que estas ciudades deberán acometer de aquí a esa fecha para acoger el que es el mayor evento deportivo del mundo.

Se trata de un documento que, si bien partirá con estimaciones muy primigenias en materia de refuerzos en movilidad, seguridad o logística, de los que se hablaron largo y tendido en la última visita del organismo a la capital aragonesa a principios de marzo, servirá para poner negro sobre blanco, por primera vez, el coste (lo más aproximado posible) de lo que se necesita para ratificarse como sede. Un esfuerzo económico que no asumirá íntegramente el Ayuntamiento de Zaragoza, ya que hay competencias estatales, más allá de posibles ayudas que siempre se han reclamado desde la plaza del Pilar.

En cualquier caso, las 20 sedes preseleccionadas en diciembre de 2024 no tendrán asegurada su presencia en el Mundial 2030 hasta enero del próximo año. Incluso si son ratificadas, deberán seguir cumpliendo con todos los parámetros. De hecho, en el torneo de EEUU, México y Canadá ha habido ciudades que han estado en duda o directamente se han caído en los últimos meses. Una cita en la que habrá un representante de la candidatura de Zaragoza, que se desplazará a Miami el próximo mes para "tomar ideas" de cara a lo que requiere acoger un evento de tal calibre.

Jaime Galindo

Todo está tan en el aire que, de los 11 estadios españoles (seis son de Marruecos y tres de Portugal), ya se han caído dos, Riazor (La Coruña) y La Rosaleda (Málaga). Ambos sondearon la posibilidad de replicar el modelo de Zaragoza, con un estadio modular que les permitiese reformar sus feudos a tiempo, lo que finalmente se descartó por distintos motivos y supuso su abandono de la carrera mundialista. A su vez, el impulso al Nou Mestalla de Valencia y la fuerza que hace Balaídos (Vigo) para entrar en la terna, esta última de la misma comunidad que el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, hacen que todos los escenarios estén abiertos.

Dudas en el País Vasco

Y, en los últimos días, Bilbao y San Sebastián han sido las dos últimas ciudades en poner en tela de juicio su presencia, principalmente por motivos económicos. Las recientes declaraciones del lehendakari Imanol Pradales, asegurando que se habían cambiado en los últimos meses los criterios iniciales, han encendido todas las alarmas. Según algunos medios vascos, la FIFA habría exigido un canon a las ciudades anfitrionas de hasta 50 millones de euros.

En cambio, distintas fuentes consultadas por este diario, tanto a nivel municipal como federativo, niegan que exista ningún tipo de canon y descartan de pleno llegar a esas cifras de inversión. "No han cambiado ni una coma", dicen algunas voces autorizadas desde Las Rozas, donde sí subrayan que, en la documentación técnica que la FIFA exige a cada ciudad de forma periódica, lo que ahora toca es ese presupuesto orientativo, que Zaragoza y el resto de sedes provisionales deberán presentar el próximo mes de junio.

Natalia Chueca y Víctor Serrano, el pasado diciembre en la sede de la RFEF tras confirmarse Zaragoza como sede mundialista, en diciembre de 2024. / EL PERIÓDICO

Entre sus epígrafes se encontrarán también cuestiones como la reforma de los campos de entrenamiento, que en principio serán los de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, el campus universitario de San Francisco o los campos municipales de Villanueva de Gállego, municipio en el que no terminaban de convencer las condiciones impuestas por la FIFA, y Cuarte de Huerva. Cuatro complejos que precisan de una reforma, importantísima en el primer caso (los terrenos son propiedad del club) y menor en otros como Villanueva o Cuarte, donde principalmente consistirían en el cambio de césped artificial a natural.

Las condiciones de la FIFA

Más allá de las cuestiones económicas, el organismo deportivo quiere tener controlado absolutamente todo. Empezando por la gobernanza, en un contexto en el que vienen de organizar un Mundial en Estados Unidos, un país que, ya de por sí, cuenta con 50 Estados que funcionan con distintas leyes, tanto fiscales como de otro cariz. Algo que en España está mucho más centralizado en el Gobierno, con las salvedades, precisamente, del País Vasco -donde crecen las dudas- o Navarra, aunque esta última no aporta sedes a la cita de 2030.

Por otra parte, la FIFA tendrá la exclusividad sobre La Romareda desde el momento en el que el Real Zaragoza acabe la temporada, lo que suele suceder en mayo, hasta un mes después de que concluya su participación en el Mundial. Esto último se debe a que tienen que desmontar toda la operativa, lo que requiere de tiempo, que tendrían hasta finales de julio o principios de agosto, sin alterar tampoco el inicio de la próxima temporada para el club zaragocista.

¿Afecciones a otros eventos?

Asimismo, el ser sede mundialista implica otras cuestiones, como afecciones indirectas en otros grandes eventos que se puedan celebrar en la capital aragonesa, por cuestiones tanto de seguridad como de logística. En ese sentido, la única fan zone que parece segura, por su cercanía con el estadio, es la del Parque Grande José Antonio Labordeta, a la que se añadirán otras aún por determinar, con posibilidades que van desde el recinto ferial de Valdespartera (incluido en el dosier de la candidatura) hasta la plaza del Pilar o la Expo.

Noticias relacionadas

En el caso del País Vasco, preocupan las posibles celebraciones del BBK Live (Bilbao) o el Jazzaldia (San Sebastián), tal y como cita eldiario.es, pero en el caso de Zaragoza esa limitación tampoco existiría, porque el evento masivo más próximo sería el Vive Latino, ya en septiembre.