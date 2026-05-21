Un gestor y promotor de inmuebles logísticos adquiere una parcela de 42.600 metros cuadrados en Plaza
Este nuevo proyecto, denominado P3 Zaragoza Plaza, supone el primer desarrollo propio de la compañía en Aragón
El gestor y promotor de inmuebles logísticos P3 ha adquirido una parcela de 42.600 metros cuadrados en la Plataforma Logística de Zaragoza (PlaZa), donde desarrollará un parque logístico de hasta 28.400 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. Este nuevo proyecto, denominado P3 Zaragoza Plaza, supone el primer desarrollo propio de la compañía en Aragón y se ubicará en uno de los principales centros logísticos de España, según ha informado este jueves la compañía.
P3 Zaragoza Plaza es un desarrollo de última generación, concebido con un diseño flexible para dar respuesta a operadores logísticos, compañías de comercio minorista y electrónico. El activo podrá adaptarse a las necesidades de uno o varios inquilinos y contempla dos configuraciones principales: una nave única de aproximadamente 27.200 m² o una solución multiinquilino con tres módulos de cerca de 9.000 m² cada uno.
En su configuración monoinquilino, el activo contará con 27 muelles de carga y hasta 1.000 m² destinados a oficinas, vestuarios y zonas comunes. Como alternativa, esta opción ofrecerá mayor flexibilidad para operadores que requieren superficies más ajustadas, con nueve muelles de carga por módulo y cerca de 400 m² de espacios auxiliares en cada uno.
Contará con una altura libre de 11,1 metros, una solera con capacidad de carga uniforme de 7 t/m² y puntual de 8 t, una playa de maniobra de 34 metros, tres accesos a nivel y 270 plazas de aparcamiento e incorporará una instalación fotovoltaica de 270 kWp y 14 puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Las primeras actuaciones comenzarán en breve, mientras que la construcción de la estructura está prevista para finales de 2026, con finalización en el último trimestre de 2027, según ha informado la empresa, que ya ha identificado un gran interés en este proyecto y espera materializar acuerdos antes o durante el proceso constructivo.
"Este nuevo desarrollo refuerza la apuesta de P3 por los principales nodos logísticos de la península ibérica, en un entorno con elevada demanda, infraestructuras de primer nivel y un sólido ecosistema empresarial", ha destacado el director general de P3 España, Javier Mérida, quien ha señalado que el proyecto combina conectividad y capacidad operativa con un diseño flexible, preparado para adaptarse a las necesidades de los clientes a largo plazo.
Esta operación ha contado con el respaldo de CBRE, Arcadis y Hogan Lovells.
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