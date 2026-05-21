Estas son las líneas del bus de Zaragoza que se verán afectadas por las obras en el Coso a partir del martes

El próximo martes, 26 de mayo, las máquinas llegarán a la parte alta del Coso para abordar una de las reformas integrales en las que está inmersa Zaragoza. Unos trabajos que supondrán el corte del paso para el tráfico rodado durante varios meses, hasta enero de 2027, aunque en distintas etapas. Primero, en el tramo que va desde la calle Espartero hasta Santa Catalina, y en septiembre se abordará el recorrido hasta el Teatro Principal. Después tan solo quedará un tramo pendiente, el que conectará con Independencia.

Estas afecciones serán especialmente significativas para varias líneas tanto del autobús urbano como del metropolitano, como ya ha pasado durante los últimos meses en la plaza San Miguel, cuya calzada reabrirá ese mismo 26 de mayo para los buses, taxis, servicios de emergencia y residentes. Esto último compensará en parte las rutas, pues tanto el 29 (dirección San Gregorio) como el 39 (Vadorrey) recuperarán parte de su trayecto original.

Por lo pronto, la fase 3 de las obras, que supone alcanzar por vez primera el Coso Alto, obligarán a cambiar el trayecto de seis líneas de autobús, cinco diurnas y una nocturna, tal y como recoge el plan estraordinario de movilidad ideado por el área de Tatiana Gaudes. El 28 cambiará un tramo, porque dejará de llegar hasta esta céntrica arteria y su recorrido se reducirá al puente de Piedra, el paseo Echegaray y el puente de Hierro, regresando así a la margen izquierda sin pasar por Don Jaime ni por el Coso.

Líneas afectadas por las obras en el Coso de Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El 35 dejará de pasar por Independencia y plaza España hacia el Coso, en una ruta que sustiruirá los paseos Constitución, La Mina y la calle Asalto para llegar así al puente de Hierro. Y la N1, la única nocturna afectada, también modificará ese recorrido por Independencia y se moverá desde Constitución hasta la plaza San Miguel, ya reabierta, hasta el Coso Bajo.

Ida y vuelta afectadas

Por otra parte, hay tres líneas en las que cambiarán dos tramos, los recorridos tanto de ida como de vuelta. El 21, en dirección al Barrio Jesús, hará su trayecto por el eje Constitución-San Miguel; de vuelta, hacia Oliver-Miralbueno, será por las calles Alonso V y Asalto hasta paseo La Mina y Constitución. El 22 sufrirá exactamente los mismos cambios, ya que esa parte del trayecto es idéntica a la del 21.

Por último, la línea 32 llegará durante estos meses a plaza España por avenida Cataluña, el puente de Piedra y Don Jaime, que permanece abierto, en lugar de subir por el puente de Hierro, como hasta ahora. El regreso de ese bus a la margen izquierda del Ebro será por Constitución, La Mina y la calle Asalto, hasta alcanzar así, como hasta ahora, el puente de Hierro.

Tatiana Gaudes y Víctor Serrano, este jueves en rueda de prensa. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Buses metropolitanas

Por otro lado, habrá varias líneas de los buses que dan cobertura al área metropolitana de Zaragoza que también modificarán sus rutinas. En concreto, las diurnas que van hasta Villamayor (210); Alfajarín, Villafranca de Ebro y Osera de Ebro (211, 211B, 213, 214 y 214B); y Movera y Pastriz (201, 201B, 201C, 212 y 212B). Por otro, las nocturnas que conectan con esos mismos municipios (N22, N21 y N21B).

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En la actualidad, el recorrido de llegada era por San Vicente de Paúl hasta el Coso Bajo, que ahora alcanzarán por Alonso V, Asalto y la plaza San Miguel.