Más obras en Zaragoza: los cortes de tráfico en el Coso comenzarán el 26 de mayo y se prolongarán hasta enero de 2027

La reforma integral del Coso de Zaragoza, urbanísticamente hablando la fase 3 de los trabajos que se están desarrollando en la plaza San Miguel, comenzará el próximo 26 de mayo, provocando los primeros cortes al tráfico. Ese mismo día, de hecho, está prevista la reapertura de la vía central de la plaza para residentes, taxis, buses y servicios de emergencias, compensando así, como ha sucedido hasta ahora, las molestias entre una y otra actuación, en pleno centro de la capital aragonesa.

El corte del Coso, eso sí, no será total, sino que se dividirá en dos tramos. El primero, que abarcará desde el próximo martes hasta enero de 2027, será precisamente el que colinda con la plaza San Miguel, desde Espartero hasta el cruce con la calle Santa Catalina. No será hasta después del verano cuando se producirá el cierre total de la vía, abarcando también el recorrido desde el cruce con Santa Catalina hasta Josefa y Borbón.

La calle Don Jaime permanecerá operativa para minimizar las afecciones, especialmente a las líneas de autobús afectadas por las obras en el Coso. En total, se verán afectadas hasta seis líneas, cinco diurnas y una nocturna. La 21, 22 y 32 cambian dos tramos del recorrido, mientras que la 28, 35 y N1 modifican tan solo un tramo. A cambio, gracias a la reapertura de la calzada de San Miguel, la 29 y la 39 recuperan parte de su recorrido habitual.

En las líneas del autobús metropolitano también habrá cambios, con tres líneas diurnas y dos nocturnas cambiando sus rutas al centro de Zaragoza. Concretamente, los servicios que llegan hasta Movera, Pastriz, Villamayor, Alfajarín, Villafranca de Ebro y Osera de Ebro, que ahora alcanzarán el Coso Bajo por Echegaray y Caballero, Alonso V, Asalto y plaza San Miguel.

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Mientras, la urbanización completa de la plaza San Miguel está prevista ahora para finales del verano, coincidiendo con el corte total del Coso. Tras la urbanización de la plaza, faltará todavía la vegetación y los ornamentos, por una cuestión de plazos de plantación. Y la reapertura total al tráfico en el Coso y la plaza San Miguel no llegará hasta que el conjunto de la obra esté finalizada.