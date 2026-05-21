El restaurante de Zaragoza que conquistó a una influencer con casi un millón de seguidores: "No había probado nunca la tortilla con guanciale"

La historia comenzó como lo hacen muchas en los bares de barrio: con una comida sencilla, una conversación amable y un gesto improvisado que se convirtió en un bonito gesto entre jefe y clientes. Sabina Banzo, visitó hace dos meses la pizzería Dafra, ubicada en el Paseo Fernando El Católico, 54, Zaragoza. El establecimiento es un local muy conocido por un ambiente casero y por la variedad de cocina italiana que tienen en la carta. Según ha contado Sabina, ella y sus familiares disfrutaron de una comida deliciosa y de un trato muy agradable y cercano, tanto de Francesco como de todos sus empleados.

Después de la comida, Sabina comentó algo que llamó excesivamente la atención a Francesco, el responsable del establecimiento: había preparado en su domicilio una tortilla carbonara, una versión propia de este clásico italiano. La tortilla carbonara italiana fusiona la clásica tortilla de patata española con sabores de la auténtica salsa romana: huevo, queso pecorino, guanciale y pimienta negra.

La conversación derivó en ingredientes, trucos y en la eterna discusión sobre cómo se prepara originalmente una auténtica carbonara. Aquella conversación dio pie a Francesco a regalarle Sabina un trozo de guanciale italiano, uno de los grandes ingredientes que marcan la diferencia en esta tradicional receta del país transalpino.

Sabina, agradecida y sorprendida por el gesto, le hizo una promesa: volvería con una tortilla carbonara hecha con ese guanciale auténtico. Una promesa sencilla, pero improvisada, que ambos se tomaron con humor y cariño. Y Sabina la cumplió.

Aprovechando un viaje a Zaragoza, regresó con la tortilla bajó el brazo. Una receta hecha con calma, con el ingrediente que Francesco le había regalado y con el gesto de quien agradece un detalle de estas características. Durante la cata de la tortilla en el local italiano, la influencer señaló que "nunca había probado la tortilla con guanciale" añadiendo que "estaba buenísima". La historia resume muy bien el espíritu de la Pizzería Dafra, un local, donde la prioridad no es solo la comida, sino la cercanía y el trato con los clientes. Algo que se ha quedado demostrado, con esta divertida y sorprendente anécdota en este restaurante de la capital zaragozana.