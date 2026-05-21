Ryanair prometió a Sánchez y Puente cinco nuevos vuelos en Zaragoza antes de la subida de tasas de Aena
La compañía irlandesa asegura que también ofertó cinco nuevas bases regionales, aunque ninguna de ellas estaba contemplada en la terminal zaragozana
El conflicto abierto entre Ryanair y el Gobierno de España sigue escalando. La subida de las tasas aeroportuarias por parte de Aena, con un 3,8% anual hasta 2031, cuando quedarían un 21% más altas que en 2024, es el principal foco de un pulso en el que también subyacen factores como la multa histórica de 107 millones de euros, paralizada por el momento y que Consumo puso a la compañía irlandesa por, entre otras cosas, desagregar el precio y cobrar el equipaje de mano. Todo ello ha derivado en un recorte que eliminará 1,2 millones de asientos en el país el próximo verano, que extrapolado al aeropuerto de Zaragoza supondrá la cancelación o reducción de hasta cinco rutas, aunque finalmente los precios no subirían, como estaba previsto.
En concreto, desaparecerán conexiones tan demandadas como las de Fez (Marruecos), París o Santiago, que se suman al recorte en las frecuencias a Londres y Milán, que pasarán de tener cuatro vuelos semanales a tan solo tres. Sin embargo, la situación pudo haber sido bien distinta, siempre según la versión de Ryanair, si Aena no hubiese incrementado las tasas, que de facto suponen un coste de 0,43 euros más por pasajero.
Y es que, tal y como explica la portavoz de la aerolínea irlandesa en España, Alejandra Ruiz, en 2024 se enviaron dos propuestas, una en enero y otra en septiembre, tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al ministro de Transportes, Óscar Puente, a raíz de la petición de Moncloa de reforzar la apuesta por las terminales regionales. En ellas, Ryanair prometía incorporar cinco nuevos vuelos desde Zaragoza a partir de 2026, que hubiesen incrementado su capacidad en un 38%, aunque sin especificar cuales.
"No tuvo respuesta y se quedó ahí", asegura Ruiz a este diario. Y añade, de nuevo, volcando la responsabilidad de nuevo en las tarifas aeroportuarias: "Las tasas aumentaron en 2024 un 4,5% y este año, en marzo de 2026, entró en vigor otra subida del 6,5%. Además, ese plan de crecimiento estaba condicionado a que se revirtiera ese incremento de tasas y a que se propusieran sistemas de incentivos acordes a la demanda de este tipo de aeropuertos. Son medidas que no beneficiaban solo a Ryanair, sino a todas las aerolíneas".
Un plan para toda España
El plan era extensible para toda España, con una proyección que hubiese supuesto aumentar el tráfico un 40% y alcanzar los 77 millones de pasajeros anuales en 2031. Las rutas planteadas crecían de 750 a 1.000, con un millar de puestos de trabajo nuevo, 33 nuevos aviones y la apertura de cinco nuevas bases regionales. Aunque, eso sí, desde Ryanair matizan que ninguna de ese grupo estaba pensada para Zaragoza. Con todo, la compañía no descarta que esa base llegue en el futuro, siempre que haya un nuevo escenario de "tasas competitivas".
Ruiz aclara también que, más allá de las nuevas rutas concretas, la aerolínea irlandesa funciona con ofertas de "paquetes de vuelos". De esta forma, tras el último recorte anunciado hace apenas tres semanas, la parrilla para este verano en la terminal de Garrapinillos quedará reducida a cinco trayectos internacionales (Londres-Stansted, Bruselas-Charleroi, Bérgamo y Marrakech) y uno a nivel nacional, Palma de Mallorca.
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