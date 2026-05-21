Zaragoza bonificará fiscalmente las obras del CDM Sur, la residencia de Ronda Hispanidad y una planta de yeso en el PTR

La Comisión de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la declaración de especial interés o utilidad municipal para tres proyectos empresariales que podrán acogerse al Plan Fiscal de Atracción de Inversiones impulsado por el Gobierno municipal. Las empresas beneficiarias son Enjoy Wellness Promoción Deportiva SL, Alier SA y Nook Ventures SL, cuyos proyectos suman una inversión global de más de 35,9 millones de euros y la creación de 149 puestos de trabajo.

Con esta declaración, que se deberá ratificar por el Pleno Municipal, las compañías se podrán beneficiar de las bonificaciones contempladas en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), de acuerdo con los criterios fijados en el Plan Fiscal de Atracción de Inversiones, que tiene en cuenta tanto el volumen de inversión como la generación de empleo estable en la ciudad.

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha destacado el carácter positivo de esta iniciativa, alineada con la "apuesta decidida del Ayuntamiento para que Zaragoza sea una ciudad en la que se invierte en proyectos de calidad".

Ha recordado que las bonificaciones son graduales, ya que las ordenanzas fiscales modulan el porcentaje de bonificación de acuerdo al retorno social que tienen los proyectos empresariales en términos de inversión y de empleo.

Desglose

En concreto, Enjoy Wellness Promoción Deportiva SL podrá acogerse a una bonificación del 59% en el ICIO tras acreditar una inversión de 7.914.790 euros y la contratación de entre 28 y 30 trabajadores. Esta empresa es la adjudicataria para la construcción y explotación del nuevo Centro Deportivo Municipal Distrito Sur, en Valdespartera.

Alier S.A. se podrá beneficiar de una bonificación del 94% en el ICIO gracias a una inversión de 22.037.638,46 euros en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) López Soriano de Zaragoza, donde pondrá en marcha una planta de recuperación y fabricación de placas de yeso, que creará 114 puestos de trabajo.

Nook Ventures SL, que construirá una residencia de estudiantes de 401 plazas con aparcamiento en la Ronda Hispanidad, 10, contará con una bonificación del 39%, vinculada a una inversión de 5.975.942,14 euros y la creación de 5 empleos.

En fases posteriores, una vez avanzada la implantación de sus respectivos proyectos estas empresas podrán solicitar también la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Pionero

El Plan Fiscal de Atracción de Inversiones es impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza desde 2022 como una iniciativa pionera entre las grandes ciudades españolas para favorecer la implantación de empresas y el crecimiento de proyectos generadores de riqueza y empleo.

Contempla bonificaciones en impuestos municipales para empresas de nueva implantación o para ampliaciones de actividad que supongan un incremento del empleo indefinido en Zaragoza.

Las bonificaciones se establecen por tramos en función del empleo generado y pueden incrementarse en función del volumen de inversión acreditado, hasta alcanzar un máximo del 95%.