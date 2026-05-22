La juguetería Abracadabra abre su segunda tienda en Zaragoza: "Magia en cada rincón"

La tienda de juguetes Abracadabra, especializada en juguetes y ocio familiar, abre este mismo viernes una nueva tienda en el centro comercial de Puerto Venecia, Zaragoza, convirtiéndose así, en el segundo local de la capital aragonesa y sumándose a la que ya tienen en Castellón. La apertura forma parte de la renovación comercial y refuerza su perfil familiar.

El establecimiento se ubica en la Planta Alta, zona Terrazas (Entre Movistar y San Carlos), donde anteriormente se encontraban otras marcas. La marca llega con una propuesta para todos los públicos: desde familias con niños pequeños hasta adolescentes y adultos aficionados al coleccionismo.

Primera tienda de Abracadabra en Zaragoza. / Así es Aragón

La tienda contará con más de 5.000 referencias, organizadas por edades y temáticas. Entre su oferta, destacan los juguetes educativos para bebés, juegos de construcción, puzzles, muñecas, vehículos, figuras de acción y una amplia zona dedicada al coleccionismo con marcas como Marvel, Star Wars, Harry Potter o Funko Pop.

Por otro lado, apuestan por marcas originarias de Aragón como, ¡Tachán! Toys, especialistas en juguetes para acompañar a los bebés en su desarrollo diario o Deqube & Deqube Games Diseñadores especializada en juegos de mesa y figuras de entretenimiento.

Desde los clásicos de siempre hasta las novedades más buscadas

Abracadabra apuesta un modelo de tienda donde el cliente pueda encontrar desde los clásicos de siempre hasta las novedades más buscadas. Su catálogo incluye marcas como LEGO, Playmobil, Barbie, Hot Wheels además de productos de temporada y artículos festivos. Una juguetería dotada de gran variedad en la que el cliente puede encontrar lo que busca.

La apertura refueza la oferta familiar de Puerto Venecia, que en los últimos años, ha reconfigurado parte de sus locales con nuevas incorporaciones. De este modo, la marca impulsa su expansión en Aragón con la segunda apertura de un nuevo local en uno de los centros comerciales más visitados de todo el país. Con esta llegada, el centro comercial suma un espacio más orientado y dirigido hacia un ocio infantil y juvenil, un segmento que mantiene una alta demanda durante todo el año.

Desde la marca, indican que han diseñado "una tienda muy especial, visualmente muy potente, colorida e inmersiva, pensada para sorprender tanto a familias como a amantes del juguete, las licencias y el coleccionismo". La firma confía en que su combinación de variedad, precio y atención siga atrayendo a familias y aficionados al mundo del juego. La apertura del nuevo local de Abracadabra será hoy 22 de mayo a las 17.00 de la tarde. El horario de apertura será de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 de lunes a sábados.