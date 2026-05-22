La ampliación de la línea 1 del tranvía de Zaragoza hasta Arcosur y el Royo Villanova sigue en estudio: "Estamos por la labor"

La movilidad es uno de los principales retos a los que se enfrenta Zaragoza en la próxima década. Los nuevos polos de expansión, sobre todo al sur de la ciudad han devuelto a la palestra el debate sobre la ampliación de la línea 1 del tranvía, que sería en doble sentido. Por un lado, hasta Arcosur; por otro, hasta el hospital Royo Villanova. Pero desde el Gobierno municipal de Natalia Chueca insisten en que una prolongación dentro de la actual contrata es "jurídicamente inviable", por lo que se estudian varias alternativas.

El año que tienen marcado en rojo en el área de Movilidad, dirigida por Tatiana Gaudes, es 2028. Hasta ese entonces se esperan unos 8.000 nuevos vecinos en Arcosur y otras variables como la inauguración de Plaza Park (la conexión por Turiaso hasta el polígono deja espacio para las vías), aunque los cálculos municipales actuales consideran que esa demanda se puede absorber con la nueva contrata del bus, que entrará en vigor en 2027 y permite modificar hasta el 50% de los kilómetros.

En cualquier caso, los esfuerzos ahora se centran en elaborar un plan de movilidad para los próximos diez años que no solo aborde esta ampliación, sino también el eje este-oeste, en el que se proyectó en su día una línea 2 del tranvía de la que el PP siempre ha renegado, aunque Chueca en las últimas semanas ya dejaba la puerta abierta a estudiarla. La intención es tenerlo a lo largo del año. Todo, en un contexto en el que en campaña electoral el ya presidente Jorge Azcón se comprometió a ayudar a financiar los cambios en la línea 1.

Disparidad entre PP y PSOE

Esta cuestión ha llegado este viernes a la comisión plenaria de Movilidad, a raíz de una interpelación del PSOE en la que se pedía información sobre si ya se habían sentado con el nuevo Ejecutivo autonómico para abordar el tema. Gaudes, que ha reprochado al concejal socialista Chema Giral que el nuevo Gobierno tan solo lleva unos días formado, ha asegurado que "estamos por la labor de hacer esa ampliación".

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, saluda a la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, antes de un pleno. / Miguel Ángel Gracia

"Lo que se ha comunicado es lo que se va a hacer", ha insistido a ese respecto, aunque ha matizado que los tiempos no serán inmediatos. En ese sentido, los servicios técnicos y jurídicos municipales estudian en estos momentos todas las opciones. Una es crear dos líneas del tranvía nuevas, conectadas con la actual, pero en contratos diferentes. Serían una especie de líneas 1B y 1C. Pero también se exploran otros modelos de alta capacidad, como el tranbús.

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En el salón de plenos, eso sí, no han faltado los reproches entre la edil popular y Giral, quien ha pedido "potenciar el transporte público" y ahondar en la "movilidad sostenible", acusando al Gobierno municipal del PP de "no hacer nada" en relación al tranvía desde que Azcón llegase a la alcaldía en 2019. Gaudes ha replicado que la propuesta de línea 2 del tranvía que hizo la izquierda era "inviable" y ha recriminado al PSOE el haber dejado de pagar desde la DGA convenios con el ayuntamiento sobre la financiación de la línea 1, hecho que acabó judicializándose.