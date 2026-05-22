Un apagón deja sin luz a medio millar de vecinos en el barrio de Santa Isabel

Medio millar de vecinos del barrio de Santa Isabel de Zaragoza se han visto afectados este viernes por un apagón que ha dejado sin luz a las calles del barrio, afectando también a las viviendas del mismo.

Las causas de fallo en el suministro eléctrico todavía se están analizando, según han confirmado a este diario fuentes de Endesa. El incidente, que se ha prolongado durante varios minutos, no ha provocado incidencias significativas.

Durante el año 2026, Zaragoza ha registrado varios apagones significativos que han afectado a miles de vecinos y han alterado la movilidad y los servicios en puntos clave de la ciudad. El incidente más reciente ocurrió en abril de 2026, cuando una avería en la red de media tensión dejó sin suministro eléctrico a más de 1.130 clientes, afectando especialmente al entorno del camino de las Torres y el paseo Sagasta.

Pocas semanas antes, en marzo de 2026, el barrio de San José sufrió un corte de luz nocturno que dejó a oscuras a unos 2.100 usuarios.