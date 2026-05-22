El ayuntamiento subirá medio millón de euros la contrata de las piscinas de Zaragoza que la gestora amenazó con cerrar... y aprueba la nueva licitación

La sangre no llegó al río y los pabellones y piscinas del Alberto Maestro, del Tenerías y del Palafox no cerraron sus puertas el pasado 1 de mayo, tal y como había amenazado la gestora de los servicios de acceso, mantenimiento y socorrismo, la UTE formada por las empresas Salzillo e Imesapi, esta última filial de ACS, la multinacional de Florentino Pérez. Esta misma UTE es también la encargada de los CDM José Garcés y Siglo XXI. En los cinco equipamientos amenazó con un ERTE de 12 meses tras haberse caducado el contrato, pero el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó una orden de continuidad "forzosa" que, posteriormente, la gestora recurrió.

Y este mismo viernes el Gobierno municipal del PP ha estimado parcialmente los distintos recursos de reposición planteados por las empresas, lo que supondrá de facto un aumento en el precio de la contrata. Por partes. Primero, lo que exigía la UTE Instalaciones Deportivas Zaragoza era la nulidad de la orden de continuidad, alegando que la prórroga máxima era de dos años y ya se había ejecutado. En cambio, la interpretación de los servicios jurídicos municipales es que son dos conceptos distintos, por lo que esa parte ha quedado desestimada, alegando además que son servicios de "interés público".

Otro cantar son los costes de la contrata. La gestora había solicitado un incremento, mientras dure la continuidad forzosa, de un 69% para el Alberto Maestro, el Tenerías y el Palafox; de un 79% para el José Garcés; y de un 59% para el Siglo XXI. Esto hubiese supuesto pasar de un global de 2,8 millones de euros para los cinco equipamientos a 4,7 millones de euros.

Las piscinas del CDM Alberto Maestro de Zaragoza. / Ayuntamiento de Zaragoza

Es decir, la empresa exigía una subida de 1,9 millones de euros en la retribución, basándose sobre todo en el incremento de los costes laborales desde 2022, primer año en el que prestaron los servicios. Sin embargo, los cálculos del Gobierno municipal son menores, aprobando una subida que superará ligeramente el medio millón entre los cuatro lotes (Alberto Maestro-Tenerías, Palafox, José Garcés y Siglo XXI).

Nueva licitación

La polémica queda, por tanto, cerrada. Los cinco Centros Deportivos Municipales seguirán dependiendo de Imesapi y Salzillo hasta que haya una nueva adjudicataria, con esa revisión al alza de precios que les supondrá en torno a medio millón de euros extra. Precisamente, el Gobierno de Zaragoza ha aprobado este viernes también la licitación para renovar los contratos, que en global supondrán una inversión de 7,9 millones de euros.

Esta vez, tendrán dos novedades contractuales. La primera, la duración, con un plazo de dos años para quien releve a la UTE actual, pero una prórroga de máximo un año, no de dos como en la vez pasada. Por otro lado, en lugar de ir en cuatro lotes, irán en solo tres: Alberto-Maestro Tenerías, que sigue como hasta ahora y tendrá un presupuesto máximo de 2,57 millones; Siglo XXI, con 2 millones de precio; y el José Garcés y el Palafox irán en un mismo pack, con un coste estimado de 3,29 millones de euros.

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Otro recurso, rechazado

Se da la circunstancia que ambas empresas, Imesapi y Salzillo, también eran las que gestionaban los socorristas de hasta 12 piscinas municipales de verano, donde la situación ha sido similar. Amenazaron con retirarse, el ayuntamiento aprobó una orden de continuidad y la UTE (en este caso, Piscinas de Verano Zaragoza) recurrió, aunque en este caso el recurso ha sido rechazado al ser interpuesto un día después de que acabase el plazo legal.