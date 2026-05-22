El Ayuntamiento de Zaragoza corrige los pliegos del Parque de Atracciones: retrasar la apertura más de tres meses será una falta "muy grave"
La contrata adjudicada a Moncayo Leisure contenía una errata que ha sido subsanada este viernes
El Parque de Atracciones de Zaragoza continúa en stand by. Los Morte siguen siendo los gestores durante esta temporada tras la orden de continuidad forzosa que firmó el Gobierno municipal hace algunas semanas, pero la delicada situación económica de la empresa, en concurso de acreedores y con una deuda que supera los seis millones de euros, provoca que el complejo de ocio permanezca cerrado al público general, con un ERTE hasta el 30 de junio y sin un horizonte claro. Mientras, la nueva adjudicación se ha pospuesto a finales de año, con el grupo argentino Fenix, socio de los Morte en Moncayo Leisure, a la espera del administrador concursal.
En cambio, más allá del lío formado por la situación económica de los que llevan siendo los gestores del recinto desde 1971, este viernes el Gobierno municipal ha aprobado una modificación contractual de los pliegos tras una errata en una de las cláusulas. Concretamente, la 25.2 c), que cuando se adjudicó el contrato a Moncayo Leisure estaba redactada de la siguiente forma: "Se considerarán incumplimientos muy graves: retraso en la apertura de las instalaciones en más de XX meses, salvo causa justificada".
En ese "XX" estaba el fallo, que ya ha sido subsanado, matizando que el plazo para que el retraso en la apertura del complejo sea considerado "muy grave" estará cifrado en tres meses. En el expediente, el área de Hacienda recalca que la Ley de Contratos del Sector Público reconoce la posibilidad de modificar las cláusulas administrativas particulares de una contrata, incluso después de ser adjudicada, si contenían un "error material, de hecho o aritmético". Así las cosas, el pliego rectificado se publicará en los próximos días.
Incógnitas
En cualquier caso, el futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza sigue teniendo muchas incógnitas por despejar. La primera, qué sucederá con la nueva concesión. El grupo Fenix sigue muy interesado en la misma y no descarta quedársela en solitario, para lo cual debería absorber las participaciones de los Morte en Moncayo Leisure, que son de apenas el 20%.
La intención pasa por desbloquear la situación durante el verano, si bien los plazos son ajustados. El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Alfredo Sánchez-Rubio, ha sido designado como administrador concursal de todas las empresas de Jesús Morte (Parque de Atracciones SA, Nuevo Acuario SL y Esteo), que arrastran deudas que en su conjunto rondan los siete millones. Sánchez-Rubio, del despacho Brexia Legal, será quien determine el valor de los activos de las sociedades. En el caso del parque, por ejemplo, de las atracciones que no son de titularidad municipal.
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