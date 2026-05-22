Una conocida academia de inglés que triunfa en toda España abrirá su primer centro en Zaragoza en junio

La cadena de academias de inglés What’s Up! abrirá su primer centro en Zaragoza durante la primera semana de junio, dando así el salto a la capital aragonesa. La metodología de este centro de enseñanza de idiomas se basa en que los alumnos hablen inglés desde el primer día, con un modelo práctico que busca revolucionar la forma tradicional de aprender el idioma.

En un mundo en el que el inglés se ha convertido en una herramienta indispensable y el aprendizaje de idiomas resulta fundamental desde edades tempranas, Zaragoza suma un nuevo nombre a su amplio abanico de centros de enseñanza.

La apertura de esta nueva academia está prevista entre el 1 y el 8 de junio en el número 11 de la calle Conde de Aranda, en pleno Casco Histórico, en una ubicación estratégica: frente al Colegio Escuelas Pías, muy cerca de otros centros educativos y próxima a una parada del tranvía y a varias líneas de autobús.

Una metodología basada en hablar inglés desde el primer día

What’s Up! cuenta actualmente con 34 academias repartidas por distintas ciudades españolas, a las que se sumará este nuevo centro en Zaragoza, a donde llega con una metodología propia centrada en la práctica oral y en la flexibilidad. “Creemos que el inglés se tiene que aprender hablando”, explican desde la compañía. Su sistema prioriza la conversación y busca que los alumnos pierdan el miedo a expresarse en otro idioma desde el principio.

Uno de los aspectos que, según destacan, les diferencia de otros centros similares es que sus alumnos no tienen que seguir una rutina estricta de clases, sino que pueden adaptar su formación a sus necesidades y horarios de manera personalizada. Además, la incorporación es inmediata: “El día que te matriculas, empieza tu curso”, señalan.

Clases dinámicas y grupos reducidos

La academia combina tres tipos de formación. Por un lado, ofrece clases dinámicas centradas en la conversación, con actividades tematizadas que van desde la cocina y el cine hasta los debates. Además, se realizan sesiones en grupos reducidos, con un máximo de siete alumnos, para trabajar aspectos como la gramática y la pronunciación.

Por último, el centro dispone de una plataforma online con ejercicios de aprendizaje y del acompañamiento de un tutor personal, que realiza un seguimiento individualizado de la evolución de cada estudiante.

Actividades sociales para practicar

Pero el aprendizaje no termina en el aula. What’s Up! también organiza actividades sociales y encuentros fuera de la academia para naturalizar el uso del idioma en situaciones reales. “Los viernes por la tarde se contrata un pub inglés o una zona donde ir a tomar algo, y ahí se generan conversaciones con profesores”, explican desde la compañía.

Además de las clases presenciales, el centro ofrecerá la posibilidad de seguir las sesiones por videoconferencia en directo, una opción pensada para dar mayor flexibilidad a quienes cuentan con poca disponibilidad.

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La nueva academia abrirá de lunes a viernes, de 9.30 a 21.30 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas. Su objetivo es convertirse en un nuevo punto de referencia para quienes quieran mejorar su inglés en Zaragoza desde un enfoque práctico, flexible y adaptado a la vida diaria.