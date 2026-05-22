Oposición a la Administración del Estado: más de 4.300 personas se examinan este sábado en Zaragoza

Más de 4.300 personas están convocadas este sábado en Zaragoza a la convocatoria de empleo público de la Administración del Estado que se celebrará en las facultades de Medicina, Derecho y Filosofía y Letras a partir de las 10.00 horas. En detalle, 1.258 se examinarán para el cuerpo de Auxiliar Administrativo, 2.159 para el cuerpo de Administrativos, 302 para el cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática, 551 para el cuerpo de Gestión de Administración Civil del Estado y 64 para el cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática.

A nivel estatal, los opositores admitidos son un total de 152.149 personas. El número total de plazas convocadas por la Administración General del Estado es de 17.986. De todos ellos, el 65,3% son mujeres y un 30% se encuentran en la franja de edad que va desde los 36 a 45 años; seguidos muy de cerca por quienes tienen entre 26 y 35 años, así como de quienes están entre los 46 y 55 años.

Las plazas son tanto para ingreso libre como para promoción interna de los siguientes cuerpos: Gestión de la Administración Civil del Estado, Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, Técnicos Auxiliares de Informática y del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. A los opositores que acceden por el cupo de reserva de discapacidad del 10%, se les han autorizado 1.872 adaptaciones de tiempo y medios, que van desde lupas, tiempos alargados, barreras arquitectónicas, lenguas de signos, letras ampliadas, asistentes de lectura, entre otros.

La Comisión Permanente de Selección está compuesta por 47 miembros, una presidenta y un secretario y 45 vocales distribuidos en 5 unidades o subunidades de evaluación, que han elaborado los ejercicios y determinado los posteriores criterios de valoración de los mismos. En sus manos está también la confidencialidad que debe mantenerse durante todo el proceso, asegurando una corrección totalmente anónima de los exámenes.

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Para la organización de esta convocatoria han alcanzado acuerdos con 32 universidades e institutos de Educación Secundaria para utilizar más de 98 facultades. El dispositivo organizativo incorpora también un refuerzo específico de las medidas de seguridad, control de identidad y prevención del fraude. Las pruebas se realizarán de manera simultánea en 26 provincias.