Una popular pizzería de Zaragoza reabre sus puertas tras meses cerrada por un incendio: "El horno vuelve a encenderse"

El día a día de la hostelería se puede arruinar por completo por una incidencia que puede provocar incluso el cierre del restaurante durante un tiempo indefinido. No es la primera vez que un restaurante de Zaragoza sufre un incendio en su cocina que le obliga a paralizar por completo un servicio e incluso acometer una serie de obras en el local para poder reabrir con todas las garantías de seguridad.

Hace ya varios meses, la pizzería La Parthénope, una de las más populares de la capital aragonesa, fue noticia al sufrir un incendio. La columna de humo fue visible desde varios puntos del centro de la ciudad y hasta el restaurante de la calle Verónica acudieron la Policía Local y los Bomberos de Zaragoza para que la situación no fuese a mayores.

"Por un pequeño incidente técnico, nuestro restaurante permanecerá cerrado temporalmente. No hubo daños personales y ya estamos trabajando para volver a abrir lo antes posible", avisaron desde la propiedad de La Parthénope a finales de enero. Poco después de comunicar a todos sus fieles clientes el cierre temporal, se hizo oficial a través de redes sociales el comienzo de una reforma que se ha prolongado hasta ahora. "Estamos de obras, nos tomamos unos días para mejorar el local y vovler a recibiros como os meréceis. Gracias por vuestra paciencia", explicaron.

La Parthénope, para muchos el mejor restaurante italiano de Zaragoza / Jaime Galindo

Después de unos meses duros y llenos de incertidumbre con una reforma que ha tardado más de lo esperado, La Parthénope ha anunciado a través de su perfil de Instagram que reabre sus puertas. "Hay lugares que son más que paredes y mesas... son historias, esfuerzo, familia y sueños. Pasamos momentos difíciles, pero nunca dejamos de creer que volveríamos. Con mucha ilusión, podemos decir que volvemos".

Además, la propiedad de La Parthénope ha querido agradecer a todos los clientes la paciencia que han tenido durante estos duros meses que ha durado el cierre temporal. "Gracias por acompañarnos, apoyarnos y esperar este momento junto a nosotros. El horno vuelve a encenderse... y esta historia continúa".

La segunda mejor pizza de Aragón

El restaurante La Parthénope abrió sus puertas en 2020 y está especializado en pizzas y pastas siendo un lugar donde probar la verdadera carbonara italiana. "Tenemos la tradición de hacerlo todo a mano. La pasta es fresca y las recetas inspiradas es la cocina napolitana”, detallaron a este diario a finales de agosto de 2025.

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Este establecimiento de Zaragoza que ahora reabre las puertas después de varios meses cerrado se llevó en 2025 el segundo puesto en el concurso de la Mejor Pizza de Aragón con su pizza Vesuvio.