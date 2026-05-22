Zaragoza estudia dos soluciones para la degradación del entorno de las Fecetas: "Tenemos que ser prudentes"

El entorno del convento de las Fecetas en Zaragoza (como se conoce popularmente al antiguo convento de las Carmelitas Descalzas en el barrio de San Pablo) acumula meses de quejas vecinales por la suciedad, el vandalismo y la degradación a la que se enfrentan. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza señalan que han tomado nota del problema, pero están pendientes de ejecutar algunas de las soluciones que están sobre la mesa. Así, la concejala de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, en respuesta a una pregunta formulada por el grupo municipal Vox en la comisión del área, ha supeditado la retirada de mobiliario urbano a la aprobación por mayoría de la Junta de Distrito, el consenso de los vecinos y los informes técnicos preceptivos.

La formación de ultraderecha ha trasladado el malestar de los residentes de la zona ante la situación de un "fondo de saco" del casco histórico, al que han calificado como un rincón "muy desconocido y muy degradado" que se presta a la suciedad y a "prácticas insalubres".

Según ha expuesto Vox, los vecinos han detectado un incremento en las labores de limpieza, pero consideran que el esfuerzo es ineficaz porque el espacio se ensucia a mayor velocidad de lo que se limpia. Para el concejal David Flores una de las soluciones que podría desincentivar que las personas utilicen este rincón como una "zona de estancia prolongada" sería la retirada de bancos.

Por su parte, la concejala, que ha reconocido conocer el problema ha aclarado que el protocolo para actuar debe nacer de la propia Junta de Distrito, requiriendo el aval de los vecinos y una mayoría que solicite esa retirada de elementos urbanos. Asimismo, ha recordado que para este tipo de intervenciones es habitual contar con un informe de la Policía Local, tal y como se ha hecho de manera puntual en otras ocasiones.

Por otro lado, Gaudes ha señalado que la zona cuenta con una complejidad urbanística y normativa añadida al ser un rincón de la ciudad situados en un entorno catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Los recodos de la calle Santa Lucía en los que se acumula la suciedad pertenecen a los restos barrocos del antiguo convento y por lo tanto cualquier intervención precisa de un informe vinculante de la comisión provincial de Patrimonio de Zaragoza.

De hecho, en este momento el organismo está estudiando una alternativa, también siguiendo con las quejas vecinales, para cerrar todo el espacio mediante el uso de una valla. Ante la existencia de estas dos soluciones distintas (la retirada del mobiliario o el vallado perimetral), el área de Medio Ambiente ha abogado por "ser prudentes y esperar" a que Patrimonio se pronuncie, algo que se prevé para un plazo breve de tiempo, antes de ejecutar cualquier tipo de modificación en el entorno.

Los vecinos de este recogido espacio de Zaragoza entre la plaza Europa, el paseo María Agustín y la plaza Santo Domingo denuncian que el abandono del monumento ha sido constante en los últimos años. La actual iglesia anglicana de la ciudad fue declarada patrimonio histórico-artístico en 1970, pero el aspecto actual de su claustro deja mucho que desear.