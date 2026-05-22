Zaragoza pide colaboración ciudadana para evitar el problema de las bicicletas abandonadas: "Es una forma de evitar el comercio ilegal"

Las críticas por el estado de los aparcamientos de bicicletas en Zaragoza se ha intensificado en las últimas semanas. El concejal socialista en el consistorio, Chema Giral, ha advertido además este viernes que generan un problema de salubridad e imagen urbana que deterioran el espacio común, sobre todo cuando se observan cómo crecen los cuadros abandonados en las zonas de estacionamiento.

Según Giral, esta situación genera un "doble efecto" negativo: por un lado, impide que los ciclistas que lo necesitan puedan aparcar sus vehículos particulares y, por otro, proyecta una "imagen lamentable que no embellece la ciudad, por muchas flores que pongamos cada año".

El toque de atención ha sido aceptado el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, que ha reconocido la presencia de estos elementos, aunque ha matizado la dificultad técnica que supone en ocasiones "saber si son bicicletas abandonadas o que han sufrido vandalismo". En todo caso considera que la situación denunciada por diferentes colectivos vecinales "no es un problema nuevo" y que aunque lleva muchos años "o es de especial gravedad".

Asimismo, el responsable de Movilidad ha indicado que el uso de la bicicleta privada en Zaragoza cada vez es menor debido al incremento en el uso de los vehículos eléctricos de alquiler, que ya han superado los diez millones de usos gracias a una red de estaciones propiamente repartidas por toda la ciudad.

Pese a todo, desde el consistorio se han mostrado partidarios a explorar mejoras en la gestión de estos residuos atados a los aparcabicis. Así, ha explicado que se trabaja junto a la Policía Local para fomentar el uso adecuado de los estacionamientos y agilizar la retirada de restos. De hecho, el pasado año se retiraron 163 chatarras que en su día fueron bicicletas.

La capital aragonesa cuenta en este momento con 2.154 zonas de aparcamiento con capacidad para más de 25.900 vehículos. Y se quiere aumentar la cifra, sobre todo porque la demanda de estos espacios va en aumento, especialmente en lo que respecta a bicicletas privadas eléctricas y de carga que requieren de espacios de estacionamiento seguros.

Por otro lado, desde el consistorio se pide impulsar la web del BiciRegistro. Este sistema permite identificar a los titulares de los vehículos en caso de pérdida o de robo, lo que a su vez ayuda a "evitar el comercio ilegal" y la reventa de aparatos sustraídos. "Son cosas que ya se vienen haciendo", ha aclarado el edil.

Finalmente, las bicicletas que no sean reclamadas por sus dueños no terminarán en el vertedero. El Ayuntamiento prevé recuperar estos vehículos impulsando un programa de donación junto a entidades sociales, permitiendo dar una "segunda vida" a los restos materiales. "Somos conscientes de que existe este abandono y de que tenemos que seguir de cerca este pequeño problema que afecta a los aparcamientos de bicis privadas", ha concluido Rodrigo.