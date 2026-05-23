Más de 4.300 opositores optan en Zaragoza a una plaza en la Administración del Estado: estos son los puestos más demandados
El examen ha comenzado a las 10.00 horas y se celebra de manera simultánea en 26 provincias
Las facultades de Medicina, Derecho y Filosofía de la Universidad de Zaragoza, en el campus San Francisco, han acogido este sábado la celebración de la oferta público de empleo de la Administración General del Estado, a la que aspiraban más de 4.300 personas en Zaragoza.
El examen ha empezado a las 10.00 horas y entre los aspirantes había 1.258 que se han examinado para el cuerpo de Auxiliar Administrativo, 2.159 para el cuerpo de Administrativos, 302 para el cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática, 551 para el cuerpo de Gestión de Administración Civil del Estado y 64 para el cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática.
La oposición se ha celebrado de manera simultánea en 26 provincias. A nivel estatal, los opositores admitidos son un total de 152.149 personas para una oferta de 17.986 plazas. El perfil de los candidatos es del 65,3% mujeres y un 30% se encuentran en la franja de edad que va desde los 36 a 45 años; seguidos muy de cerca por quienes tienen entre 26 y 35 años, así como de quienes están entre los 46 y 55 años.
Las plazas son tanto para ingreso libre como para promoción interna de los siguientes cuerpos: Gestión de la Administración Civil del Estado, Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, Técnicos Auxiliares de Informática y del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. A los opositores que acceden por el cupo de reserva de discapacidad del 10%, se les han autorizado 1.872 adaptaciones de tiempo y medios, que van desde lupas, tiempos alargados, barreras arquitectónicas, lenguas de signos, letras ampliadas, asistentes de lectura, entre otros.
La Comisión Permanente de Selección está compuesta por 47 miembros, una presidenta y un secretario y 45 vocales distribuidos en 5 unidades o subunidades de evaluación, que han elaborado los ejercicios y determinado los posteriores criterios de valoración de los mismos. En sus manos está también la confidencialidad que debe mantenerse durante todo el proceso, asegurando una corrección totalmente anónima de los exámenes.
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