El bar de Zaragoza popular por sus tortillas de sabores da el salto al take away: "Cada una pesa casi dos kilos"
Además del nuevo servicio de recogida en local, el establecimiento sigue ampliando su carta con nuevas creaciones como la tortilla con chocolate
El Rincón de Baro, uno de los locales que más ha dado que hablar en Zaragoza en los últimos meses por sus tortillas de sabores, amplía ahora su propuesta gastronómica y se lanza al take away. El establecimiento, situado en la calle Antón García Abril, en el barrio del Actur, prepara ya sus populares tortillas para llevar, una nueva opción pensada para quienes quieren disfrutar de sus elaboraciones en la comodidad del hogar.
El local abrió sus puertas a principios de 2025 y, en apenas unos meses, se ha hecho un hueco como uno de los nuevos referentes de los desayunos y almuerzos en esta zona de la capital aragonesa. Su popularidad creció como la espuma tras un vídeo viral en el que José Iglesias, propietario del negocio, mostraba el amplio surtido de tortillas que salen cada día de su cocina, como la de Jumpers.
La propuesta del Rincón de Baro, que ya ha conquistado a estudiantes, trabajadores y vecinos del Actur, también atrae a clientes llegados desde otros puntos de Zaragoza, interesados en probar algunas de sus elaboraciones más originales. Y la carta no deja de crecer, con nuevas incorporaciones como la tortilla con chocolate y chocolate blanco, disponible solo unos días por semana.
Hasta 18 variedades de tortilla
El establecimiento ofrece hasta 18 tipos de tortilla diferentes para recoger en el local, que van desde las clásicas de patata con y sin cebolla —las más vendidas en barra— hasta opciones más contundentes como las de sobrasada, jamón, morcilla, chistorra, longaniza, butifarra, queso azul, oreja de cerdo frita o trufa negra. Cada tortilla tiene un precio que ronda los 20 euros y su tamaño equivale a unos ocho pinchos, con un peso de entre 1,500 y 1,800 kilogramos.
Aunque las tortillas se han convertido en su principal reclamo, la oferta de El Rincón de Baro va más allá. El local cuenta con una amplia variedad de minis, pinchos, guisos y platos de cuchara, que se sirven tanto en el almuerzo como en el menú del mediodía, con un precio de 12,50 euros. Entre sus platos destacan las manitas, los caracoles, el bacalao, las carrilleras, el codillo o las albóndigas, una carta pensada para los amantes de la cocina casera y tradicional.
Con esta apuesta por el take away, El Rincón de Baro busca acercar sus tortillas de sabores a un público cada vez más amplio consolidándose como un referente del tapeo zaragozano.
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