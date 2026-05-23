Una céntrica calle de Zaragoza permanecerá cortada al tráfico por obras hasta enero: así afectará a la movilidad

El Ayuntamiento de Zaragoza activará este próximo lunes 25 de mayo, a partir de las 9.30 horas, el corte del tramo de la calle Pedro Cerbuna correspondiente a la Fase 2: entre Domingo Miral y la plaza de San Francisco. Se suma así a la Fase 1, entre Violante de Hungría y Domingo Miral, que se activó hace una semana.

De esta forma, la calle Pedro Cerbuna quedará cortada al tráfico desde Violante de Hungría hasta el comienzo de la plaza de San Francisco, prohibiendo el estacionamiento en todo el tramo. No obstante, quedará abierto al tráfico el cruce trasversal desde Serrano Sanz hacia Domingo Miral.

El tramo de Andrés Giménez Soler entre Arzobispo Apaolaza y Cerbuna quedará en fondo de saco y doble sentido de circulación para motos, para lo que se prohibirá el estacionamiento en ambos lados y así habilitar las reservas de motos. Tanto el acceso a la Universidad como al parking público, únicamente podrán realizarse desde la calle de Baltasar Gracián.

Cortes de tráfico en la calle Pedro Cerbuna a partir de la próxima semana. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Se habilitarán dos nuevas reservas de carga y descarga en Arzobispo Apaolaza, prohibiendo 15 metros de estacionamiento en el nº 6 y 45 metros en el nº 13, para instalar también 5 metros de aparcabicis. Esta fase 2 que ahora se activa es la que más tiempo estará en obras, y no será hasta enero de 2027 cuando se vuelva a poner en funcionamiento, cuando hayan terminado las obras de remodelación al completo.

Renovación de 8.550 m2

El proyecto de reforma integral de la calle de Pedro Cerbuna se inició el 18 de mayo y tiene como objetivo transformar por completo los 570 metros de longitud de este vial, lo que supone actuar sobre una superficie de 8.550 metros cuadrados. Esta importante renovación urbana cuenta con una inversión de 2.897.277,24 euros y será ejecutada por la empresa Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL.

El proyecto de reforma contempla una modificación en la sección de la calle para conseguir un entorno más agradable que mejore el tránsito peatonal. Para ello, se ampliarán las aceras, se realizarán nuevas plantaciones de arbolado y se construirán bandas ajardinadas en distintos tramos de la calle. Además, se ha realizado un estudio individual de cada árbol existente para integrar la gran mayoría en el nuevo diseño verde de la calle.

Noticias relacionadas

Asimismo, la reforma incluye la renovación de parte de las redes de abastecimiento y saneamiento del subsuelo y la instalación de nuevas luminarias de tecnología LED en columnas de 6 metros de altura.