La desconocida relación de Dani Martín con Zaragoza: "Que viva esta tierra que me ha recibido siempre con tanto amor"

Ha llegado el día más esperado para el público más incondicional de Dani Martín y para los melancólicos de El Canto del Loco. El artista madrileño regresa a Zaragoza cuatro años después de su último concierto en la capital, despedida temporal a los escenarios mediante, y con un nuevo disco bajo el brazo. Serán dos citas en el Príncipe Felipe en días consecutivos -viernes y sábado-, ambos a las 21 horas con entradas agotadas para el segundo y con muy pocas localidades disponibles para el de este viernes.

El show está planteado como un repaso de sus temas más icónicos de su carrera, tanto en su etapa al frente de El Canto del Loco como en solitario. Puedes consultar el set list aquí de un concierto que está previsto que dure unas dos horas y cuyo principal atractivo será el apartado audiovisual, faceta en la que el cantante se ha volcado en esta gira 25 p*t*s años.

El cantante Dani Martín, durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid / Efe

El éxito está asegurado. Los 10 conciertos consecutivos que el artista ofreció en el Movistar Arena de Madrid entre noviembre y diciembre de 2025 fueron solo una muestra de que el artista ha regresado más fuerte que nunca. La gira finalizará en octubre tras visitar 11 ciudades más.

Dani Martín y la Virgen del Pilar

Es habitual que la devoción por la Virgen del Pilar trascienda ideologías, credos e incluso fronteras. Primero entre los propios zaragozanos, pero también ejerce un gran magnetismo entre los ajenos a la tierra y un ejemplo es Dani Martín.

Lo verbalizó ante el entregado público que se acercó a verle al Felipe durante las Fiestas del Pilar 2022, ataviado con una camiseta de Kase.O y un cachirulo anudado al cuello: "¡Que viva la Virgen del Pilar! ¡Que viva esta tierra que me ha recibido siempre tanto amor!" A la conclusión del concierto, publicó un vídeo en sus redes sociales donde confesaba el "amor mutuo" entre Zaragoza y él "desde hace 22 años".

Dani Martín, durante su último concierto en Zaragoza en 2022 / Miguel Ángel Gracia

En aquel concierto le llovieron los elogios de todo tipo. Sin ir más lejos el de Kase.O- "Eres muy grande, Dani. Y muy generoso. Que dios te bendiga", escribió el rapero en respuesta a su vídeo. También buenas palabras, aunque en privado, seguro le dedicó el entonces jugador del Real Zaragoza Giuliano Simeone, que durante aquella temporada defendió la camiseta blanquilla dejando un gran sabor de boca entre la afición. Ambos se hicieron una fotografía que compartió la novia del futbolista en Instagram.

Este guiño a la patrona tiene un origen de gran calado sentimental: una enfermedad que sufrió su madre. Así lo confesó Martín en una entrevista con este periódico en 2008, en el contexto de la gira de presentación del disco Zapatillas de El Canto del Loco -en aquella ocasión tocando en la sala Oasis. En ese LP, la banda se prodigó en agradecimientos en el libreto que acompañaba al disco, con hasta cuatro páginas dedicadas a familiares y amigos. Y entre ellos, un enorme gracias a la Virgen del Pilar.

Imagen promocional del disco 'Zapatillas' de El Canto del Loco / Europa Press

"David (Otero) y yo hemos estado visitando a la Virgen del Pilar. No somos religiosos pero entrar allí nos da una energía muy especial. Yo vine a Zaragoza cuando mi madre estaba enferma para pedirle que se recuperara. No sé por qué pero mi madre se puso buena. Le tengo mucho cariño. No sé si existe o no, pero en mí existe y le doy las gracias", respondía el líder.

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Otero, insistía en esta línea: "Cada vez que vengo a Zaragoza voy a verla. En ese sitio la gente pone tanta energía en sus historias personales que se debe acumular algo muy especial. No se por qué pero es un sitio que absorbe esas cosas y las magnifica".