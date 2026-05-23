La desconocida relación de Dani Martín con Zaragoza: "Que viva esta tierra que me ha recibido siempre con tanto amor"
El artista madrileño regresa a la capital aragonesa cuatro años después con un nuevo disco y dos conciertos consecutivos con casi todas las entradas agotadas
Ha llegado el día más esperado para el público más incondicional de Dani Martín y para los melancólicos de El Canto del Loco. El artista madrileño regresa a Zaragoza cuatro años después de su último concierto en la capital, despedida temporal a los escenarios mediante, y con un nuevo disco bajo el brazo. Serán dos citas en el Príncipe Felipe en días consecutivos -viernes y sábado-, ambos a las 21 horas con entradas agotadas para el segundo y con muy pocas localidades disponibles para el de este viernes.
El show está planteado como un repaso de sus temas más icónicos de su carrera, tanto en su etapa al frente de El Canto del Loco como en solitario. Puedes consultar el set list aquí de un concierto que está previsto que dure unas dos horas y cuyo principal atractivo será el apartado audiovisual, faceta en la que el cantante se ha volcado en esta gira 25 p*t*s años.
El éxito está asegurado. Los 10 conciertos consecutivos que el artista ofreció en el Movistar Arena de Madrid entre noviembre y diciembre de 2025 fueron solo una muestra de que el artista ha regresado más fuerte que nunca. La gira finalizará en octubre tras visitar 11 ciudades más.
Dani Martín y la Virgen del Pilar
Es habitual que la devoción por la Virgen del Pilar trascienda ideologías, credos e incluso fronteras. Primero entre los propios zaragozanos, pero también ejerce un gran magnetismo entre los ajenos a la tierra y un ejemplo es Dani Martín.
Lo verbalizó ante el entregado público que se acercó a verle al Felipe durante las Fiestas del Pilar 2022, ataviado con una camiseta de Kase.O y un cachirulo anudado al cuello: "¡Que viva la Virgen del Pilar! ¡Que viva esta tierra que me ha recibido siempre tanto amor!" A la conclusión del concierto, publicó un vídeo en sus redes sociales donde confesaba el "amor mutuo" entre Zaragoza y él "desde hace 22 años".
En aquel concierto le llovieron los elogios de todo tipo. Sin ir más lejos el de Kase.O- "Eres muy grande, Dani. Y muy generoso. Que dios te bendiga", escribió el rapero en respuesta a su vídeo. También buenas palabras, aunque en privado, seguro le dedicó el entonces jugador del Real Zaragoza Giuliano Simeone, que durante aquella temporada defendió la camiseta blanquilla dejando un gran sabor de boca entre la afición. Ambos se hicieron una fotografía que compartió la novia del futbolista en Instagram.
Este guiño a la patrona tiene un origen de gran calado sentimental: una enfermedad que sufrió su madre. Así lo confesó Martín en una entrevista con este periódico en 2008, en el contexto de la gira de presentación del disco Zapatillas de El Canto del Loco -en aquella ocasión tocando en la sala Oasis. En ese LP, la banda se prodigó en agradecimientos en el libreto que acompañaba al disco, con hasta cuatro páginas dedicadas a familiares y amigos. Y entre ellos, un enorme gracias a la Virgen del Pilar.
"David (Otero) y yo hemos estado visitando a la Virgen del Pilar. No somos religiosos pero entrar allí nos da una energía muy especial. Yo vine a Zaragoza cuando mi madre estaba enferma para pedirle que se recuperara. No sé por qué pero mi madre se puso buena. Le tengo mucho cariño. No sé si existe o no, pero en mí existe y le doy las gracias", respondía el líder.
Otero, insistía en esta línea: "Cada vez que vengo a Zaragoza voy a verla. En ese sitio la gente pone tanta energía en sus historias personales que se debe acumular algo muy especial. No se por qué pero es un sitio que absorbe esas cosas y las magnifica".
- Adiós al jabón Lagarto 'made in' Zaragoza: cierra la histórica planta de Malpica para llevarse la producción a Toledo
- Un emblemático edificio de Zaragoza con más de 50 años de antigüedad iniciará 'en junio' su reconversión para reabrir en 2027 como residencia estudiantil
- Dimite la directora general de Política Educativa del Gobierno de Aragón por la 'falta de contacto' con la nueva consejera
- La ampliación de la línea 1 del tranvía de Zaragoza hasta Arcosur y el Royo Villanova sigue en estudio: 'Estamos por la labor
- Cuatro empresas pujan por diseñar la que será la avenida más larga de Zaragoza
- Una empresa belga con presencia en Vietnam se alía con Sers para crear el nuevo pulmón verde de Zaragoza en Arcosur
- Una multitudinaria concentración da inicio a la huelga por la escuela pública en Aragón: “Nuestros recortes no pueden ser el beneficio de la concertada y la privada”
- Ryanair prometió a Sánchez y Puente cinco nuevos vuelos en Zaragoza antes de la subida de tasas de Aena