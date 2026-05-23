Fuerte interés por una de las manzanas de oro de Zaragoza: cuatro promotoras pujan por construir 234 pisos libres junto a la estación Delicias

A la tercera va la vencida. Si nada se tuerce, Zaragoza Alta Velocidad logrará desprenderse este año, tras dos intentos fallidos en 2015 y 2016, de uno de sus principales activos residenciales, la manzana M5 del Barrio del AVE. Ubicada en la plaza sur de la estación Delicias, junto al centro de especialidades Inocencio Jiménez y la avenida Navarra, este solar ha despertado el interés de hasta cuatro promotoras, que elevaron este viernes sus propuestas a la sociedad pública, en una puja que partía de un precio mínimo de 22,1 millones de euros (IVA incluido).

Esta parcela permite la construcción de un máximo de 234 viviendas libres, algunas de ellas ubicadas en una torre que tendrá 20 plantas y podrá alcanzar los 60 metros de altura, con un diseño muy similar al de la promoción contigua, comprada en 2019 por Aedas Homes y construida y habitada desde hace varios años. En ese sentido, 120 viviendas se repartirán entre la torre de 20 alturas y otro inmueble de siete plantas; y las 114 restantes en otros dos bloques de siete y seis alturas, respectivamente. Se trata de unos suelos con una edificabilidad de 31.856 metros cuadrados, divididos en tres subparcelas, dos de ellas residenciales (25.356 m) y otra para usos comunes y de otro tipo para la que se reservan 6.500 m2.

Como ya se ha citado, no es la primera vez que ZAV, sociedad pública participada al 50% por Adif y al 25% y 25% por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, intenta vender esta parcela. En concreto, fue en 2015 y en 2016, en un contexto económico mucho más delicado que el actual con la crisis dando sus últimos coletazos. En esas dos ocasiones, la manzana que compró Aedas Homes (M6) en 2019 salió en una licitación conjunta a un precio bastante inferior al actual.

Jaime Galindo

Tanto es así que el camino de ambas pastillas ha sido muy similar. La M6 se adjudicó a la promotora antes mencionada en 2019, ya en solitario, por algo más de 19 millones de euros. Y ahora, de forma similar a lo sucedido entonces, la M5 se venderá por una cantidad económica superior a esos 22 millones (al ser una subasta, el precio va al alza) a una de las cuatro promotoras interesadas, cuyos nombres no han trascendido públicamente.

Durante las próximas semanas, el equipo técnico de ZAV analizará las propuestas y presentará una propuesta de adjudicación, que deberá ser ratificada después del verano. Por lo tanto, la construcción de las viviendas, una vez se superen todos los trámites urbanísticos correspondientes, podría empezar ya, si no hay contratiempos, el próximo año, aunque esa decisión ya dependería única y exclusivamente de la nueva propietaria.

Suelos residenciales

Conviene subrayar que esta manzana es la penúltima que le queda por vender a Zaragoza Alta Velocidad en la parte este del Barrio del AVE, diseñado a principios de siglo para integrar los viejos suelos ferroviarios en la escena urbana de la capital aragonesa. Tras confirmarse esta enajenación pública, a ZAV le quedará pendiente un único suelo residencial, en la esquina de la misma plaza, en el que hay contemplado un rascacielos para 440 viviendas y una enorme superficie comercial.

En relación a esto último, desde la sociedad se ha tanteado en los últimos meses al sector de cara a una hipotética subasta del rascacielos, que no tiene altura máxima permitida y podría alcanzar los 150 metros. Las promotoras no ven clara su salida al mercado en las condiciones actuales, pues los 89.500 metros cuadrados de terciario son inasumibles en el contexto actual.

Sea como fuere, como ha ido contando puntualmente este diario, desde el consistorio no tienen ningúna prisa en ese sentido. La máxima prioridad para con ZAV es concluir las obras del triángulo del Portillo, y hasta que esto no ocurra no habrá más ventas de suelo. Ni del rascacielos, ni de la torre del futuro parque del Portillo, por la que también está previsto ingresar en torno a 30 millones de euros, con 220 pisos de lujo.

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Del mismo modo, tras esta obra de ciudad, el próximo paso a debatir será el parque equipado de La Almozara, máxime teniendo en cuenta que ZAV tiene las cuentas saneadas tras liquidar recientemente una deuda bancaria que llegó a ser de 485 millones de euros. Resta también la parte oeste del Barrio del AVE, en la trasera del centro comercial Augusta, donde hay contemplados cerca de 2.000 pisos libres, aunque las administraciones prefieren elevar la edificabilidad e incluir VPO.