Gran ambiente en la tercera jornada del Zaragoza Florece, que apunta a otra edición de récord
Las altas temperaturas provocan que los zaragozanos acudan en masa al Parque Grande José Antonio Labordeta en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde
El año pasado, más de 360.000 personas pasaron en algún momento por el Zaragoza Florece, un festival que celebra estos días en el Parque Grande José Antonio Labordeta su sexta edición, ya plenamente consolidado en la oferta de ocio zaragozana. Y, con un tiempo veraniego, que recuerda por momentos a las olas de calor más propias de los meses estivales y no de mayo, esta vez apunta, como mínimo, a igualar esas cifras.
Las altas temperaturas, eso sí, han modulado desde el jueves, primer día del evento, las prioridades de los zaragozanos, que suelen acudir especialmente en las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. Este sábado los actos han empezado a las 11.00 horas y se prolongan hasta el final del día, con un pequeño parón intermedio a la hora de comer y con el concierto dela almeriense Vera GRV como broche de oro a la tercera jornada.
La sexta edición que concluye este domingo ha contado este año con novedades tanto en el propio Parque José Antonio Labordeta, con el nuevo espacio de La Placita (en el monumento a la Exposición Hispano–Francesa), como en otros barrios, especialmente de la mano de los comerciantes que se han sumado a la celebración decorando las fachadas de sus negocios con flores.
Flores que, ya en el parque, siguen dando colorido al paseo de San Sebastián, con un mercado floral por el que han pasado miles de zaragozanos y zaragozanas, de todas las edades, desde que arrancó el festival. Mismo éxito está teniendo la zona gastronómica, con hasta 20 food trucks y un espacio dedicado para el picnic muy concurrido en todo momento, especialmente hacia el final del día.
En la cuarta y última jornada, la programación empezará desde las 10.00, con un taller de marcapáginas que se extenderá hasta las 14.00 en el Kiosko de las Letras. No será el único taller que se organizará para todas las edades, especialmente los más pequeños, a lo largo del día. Desde las 18.30 horas, el Florece comenzará a dar sus últimos coletazos, con los DJ Álex Curreya y Diego Aguas y los músicos Hotel de Marte y Lu Demie como colofón.
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