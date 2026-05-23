Jump Start abre en Zaragoza: un megaparque de ocio con bolera, camas elásticas y circuito de karting

El ocio de Zaragoza está en constante expansión y no tiene nada que envidiarle a ciudades como Madrid o Barcelona. Cada vez más planes variados y para todos los públicos, lo que enriquece las experiencias de los ciudadanos que poco a poco tiene más opciones. Hoy mismo, la capital aragonesa va a ver cómo nace otro de estos puntos de encuentro en los que, a la vez que que diviertes y pasas un rato con tus amigos o familia, puedes hacer ejercicio u otros muchos tipos de actividades.

Se trata de un nuevo parque de trampolines que a partir de las 11.00 horas de esta misma mañana ya va a estar operativo. Su nombre es 'Jump Start', que tras meses de preparación estrenará su nave gigante de 4.000 metros cuadrados para dar servicio a miles de zaragozanos.

Su ubicación está algo alejada del centro, aunque se trata de una zona muy bien comunicada por su cercanía a una de las calles más transitadas de toda la ciudad: la avenida Cataluña. La dirección en la que Jump Start va a abrir es la calle de Jaime Ferrán número 10, en el polígono de la Cogullada, una zona de mucha actividad industrial y logística en el barrio del Arrabal.

Máquinas recreativas y juegos del nuevo parque de diversiones indoor de Zaragoza / INSTAGRAM (@jumpstart.zaragoza)

Trampolines, tirolinas y hasta bolera

Sus instalaciones están equipadas al completo, lo que ofrece una variedad jamás vista en este tipo de complejos gigantes dentro de ya no solo Zaragoza, sino de Aragón. Su principal atractivo son las camas elásticas, los trampolines y las colchonetas, que de cierta manera están juntos entre sí para poder ir saltando de un lado a otro por todo este novedoso parque indoor. También hay camas que te hacen caer directamente a un 'foso' lleno de bloques o piezas hechas de goma-espuma para amortizar la caída.

Las piscinas de bolas no pueden faltar y ocuparán gran parte de este terreno con el fin de entretener a los más pequeños, así se aprecia en las imágenes compartidas por este 'megalocal' en sus redes sociales. Los colores crean un ambiente ideal para organizar fiestas de cumpleaños, eventos especiales u otro tipo de celebraciones para personas de mínimo ocho años.

Interior de Jump Start, nuevo espacio de ocio y diversión de Zaragoza / INSTAGRAM (@jumpstart.zaragoza)

Hay espacios adaptados para los más pequeños donde pueden descansar y/o merendar, a lo que se le añade una zona de máquinas recreativas y videojuegos, bolera, billares o tirolinas para adolescentes o más mayores. No se olvidan de los padres tampoco, ya que también podrán tener un 'break' de la diversión y la emoción tomándose un refresco o una copa en sus mesas de restauración.

Precios y ofertas para grupos

Con el precio de la entrada individual todavía por descubrirse, Jump Start ha lanzado una promoción de inauguración en la que los primeros 100 niños o niñas que vayan podrán disfrutar de esta experiencia por primera vez totalmente gratis. Justo a esto, ha anunciado también pack de celebraciones de cumpleaños para los más pequeños, cuyo coste está entre los 16.90 y los 18.90 euros cada uno, siendo el mínimo permitido de 10 invitados.

Los precios son más elevados los fines de semana y por lo general la opción premium de estos cumpleaños apenas rebasa un euro la versión estándar. Reservar en cualquiera de estas dos condiciones incluye entrar por dos horas al recinto (media hora incluida de merienda), aperitivos, snacks y bebida. Sin contar la compra obligatoria de unos calcetines antideslizantes por dos euros.

Los cumpleaños con la oferta 'Premium' tienen incluidos cinco minutos de carreras de karts además del acceso al parque de bolas y la zona de trampolines.

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Con propuestas como Jump Start, Zaragoza sigue demostrando que su oferta de ocio no deja de crecer y adaptarse a todos los públicos. Este nuevo espacio promete convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la ciudad, combinando diversión, deporte y planes en familia en un mismo lugar. Una apuesta ambiciosa que confirma que la capital aragonesa pisa cada vez más fuerte en el panorama del entretenimiento.