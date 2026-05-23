Susto en un edificio de San José por un incendio desatado de madrugada

Los vecinos de un edificio de la calle Zaragoza La Vieja, en el barrio de San José, han tenido una madrugada movida por culpa de un incendio originado en el garaje. Los bomberos han tenido que intervenir antes de las 7.00 horas tras recibir la llamada de un vecino que avisaba de humo y fuego en el garaje.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza han detallado a este diario que el origen del fuego ha estado en dos trasteros, que han quedado totalmente calcinados. Afortunadamente no hay que lamentar heridos.

El susto ha sido grande porque se trata de un bloque de viviendas elevado, de hasta nueve plantas, donde vive mucha gente. Es el número 71 de la vía Zaragoza La Vieja. El humo se ha extendido por todo el garaje y fruto de ello el edificio se ha quedado sin suministro eléctrico.

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Los bomberos se han desplazado rápidamente a la zona con una ambulancia, un furgón, una autoescala automática de 30 m, un camión de bomba urbana pesada, otro de bomba pesada mixta y la unidad de mando. Sobre las 9.30 horas el lugar ya estaba despejado y el incendio totalmente controlado.