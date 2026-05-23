Zaragoza Alta Velocidad ofrece un nuevo plan para reducir los retrasos en las obras del Portillo a la mitad: permitiría estrenarlas antes de mayo de 2027

El lío con las obras del Portillo podría tener una solución intermedia. Zaragoza Alta Velocidad ha planteado este viernes un nuevo cronograma que permitiría minimizar los retrasos y, quizá, los sobrecostes, aunque este todavía debe ser aprobado por los técnicos. En ese sentido, la próxima semana se estudiarán las nuevas fases planteadas por ZAV, que permitirían concluir los trabajos en el parque y la reurbanización de las avenidas Anselmo Clavé y Escoriaza y Fabro durante el primer cuatrimestre de 2027. Es decir, como tarde en abril, un mes antes de las elecciones municipales, aunque sin descartar concluirlas en plazo.

Con todo, ese nuevo cronograma no contempla la finalización de todos los trabajos, ya que restaría aún la zona de la rotonda de los Zagríes, la más cercana a la avenida Goya. En cualquier caso, las dos administraciones locales, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, trasladan "prudencia" antes de que los técnicos den, o no, el visto bueno al nuevo proyecto, que debería contar también con el visto bueno de las constructoras, MLN y Acciona, que son las que están ejecutando las obras.

Y es que, como ya contó este diario, Adif -el socio mayoritario de ZAV, con un 50% de las participaciones- tardó más de un año en firmar una autorización para que la sociedad pudiese acceder a una parte de la parcela, la más cercana a la vieja estación del Portillo. Una rúbrica que no se produjo hasta el pasado jueves, 14 de mayo, y que suponía acumular, casi antes de empezar, unos retrasos de seis meses en las obras, cuyo plazo de entrega inicial era finales de enero de 2027, así como un sobrecoste de un millón de euros.

Javier Río

La situación provocó un enfado "mayúsculo" tanto en el consistorio zaragozano como en la DGA, que convocaron una reunión de socios urgente para este viernes. En ella, Zaragoza Alta Velocidad ha presentado ese nuevo cronograma para intentar minimizar los retrasos de gran parte de la obra, comprometiéndose a tenerla finalizada en ese primer cuatrimestre de 2027. Este hecho, según algunas fuentes, podría igualmente rebajar el sobrecoste, aunque este extremo no se conocerá hasta que la piqueta avance.

La polémica

Cabe recordar que fue el 30 de abril de 2025 cuando se cursó a Adif, propietario en exclusiva de esa parte de la parcela junto a la antigua terminal, la solicitud para poder ocupar la totalidad del solar. La sociedad estatal tenía un plazo de seis meses para dar su visto bueno, pero la firma no llegaba y ese enquiste supuso el citado retraso de seis meses, ya que los operarios no podían acceder a esa zona hasta la semana pasada.

La demora, además, no solo afectaba al parque que surgirá sobre el viejo triángulo del Portillo, sino que también complicaba indirectamente el avance de la urbanización de Anselmo Clavé y Escoriaza y Fabro, que llevan ya varias semanas con limitaciones al tráfico. La propia alcaldesa, Natalia Chueca, exigió el pasado viernes a Adif compensar los retrasos en el Portillo con infraestructuras que Zaragoza Alta Velocidad tiene pendientes desde hace años.

Antigua estación del Portillo de Zaragoza, la pasada semana. / Javier Río

Ese extremo todavía no se ha abordado, pero el primer paso ya está dado para conseguir una solución que satisfaga a todas las partes. Los trabajos, que empezaron a principios de año, fueron adjudicados por 31,7 millones a la UTE (unión temporal de empresas) compuesta por Acciona y la aragonesa MLN. Un coste que, con el sobreprecio que hay previsto, se acercaría ya a los 33 millones, cercano ya al precio base de licitación, que rondaba los 34.

Un proyecto estratégico

El del Portillo es un proyecto estratégico de ciudad por varias razones, y precisa de que todos los actores estén alineados en tiempo y forma. De hecho, ya ha habido otras polémicas durante estos meses, sobre todo a raíz de la decisión de derribar la antigua sede de Correos, de corte brutalista. Las máquinas llegaron a comenzar con la demolición, pero los vecinos lograron paralizarla y la DGA la dejó en stand by hasta que Patrimonio se pronunciase. Un paso que ya ha dado la dirección general, que ha dado su permiso, por lo que el inmueble desaparecerá en los próximos meses.

Una excavadora retira escombro del interior del edificio de Correos, en una imagen de archivo. / El PERIÓDICO

En cuanto a la reurbanización, se antoja clave por diversos aspectos. Primero, porque permitirá cerrar una histórica cicatriz urbana entre Delicias y el centro de la ciudad. Y segundo, y más importante, porque la reforma integral de la avenida Anselmo Clavé y la reconversión de la calle Escoriaza y Fabro en una gran arteria de tres carriles permitirá dar sentido a la movilidad de esta zona de Zaragoza, una tarea que llevaba pendiente desde la inauguración del tranvía.

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De esta forma, según los informes, estas dos vías absorberán 8.500 coches diarios, que dejarán así de pasar por los paseos María Agustín y Pamplona, descongestionando la llegada a la plaza Basilio Paraíso y dejando el camino libre a la reforma de ambos paseos, prometida por Chueca como la próxima gran obra de ciudad a abordar.