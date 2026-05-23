Zaragoza ingresará 202.000 euros por el certificado de ahorro energético conseguido en edificios de viviendas municipales

El Ayuntamiento de Zaragoza prevé un nuevo ingreso mínimo de 201.836,88 euros (IVA excluido) gracias a otra operación para rentabilizar el ahorro energético generado por las intervenciones en edificios municipales, transformándolos en una fuente de financiación para nuevos proyectos sostenibles. Esta nueva venta la sacará a concurso Zaragoza Vivienda, que tiene unos ahorros energéticos de 1.441,692 MWh/año y. a la vista del mercado actual con un precio unitario mínimo de 140 euros/MWh, IVA excluido, se calcula ese precio mínimo por el que saldrá a enajenación.

Zaragoza es la primera administración local, entre las grandes ciudades españolas, en producir este tipo de rendimiento económico a través de la subasta de su ahorro energético, previsto en el Real Decreto 36/2023 que regula el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). Gracias a ello, el Ayuntamiento de Zaragoza puede recuperar parte de la inversión realizada y consolidar su posición como ciudad comprometida con el medio ambiente. Zaragoza es también el primer municipio español de la Misión de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras en desarrollar esta medida.

El objeto del contrato al que se refiere este pliego de Zaragoza Vivienda es la enajenación de ahorros energéticos por las actuaciones ya realizadas en el edificio municipal de viviendas sito en la calle Emmeline Pankhurst, 8-24, del barrio del Actur Rey Fernando, que fue construido en 1992. El edificio pertenece a la sociedad municipal de vivienda y la actuación de eficiencia energética ha consistido en la mejora de la envolvente térmica. Para conseguir estos ahorro, se ha mejorado el aislamiento en cubierta, en fachadas y en la planta baja, y también se ha actuado en las carpinterías exteriores y vidrios.

Doble beneficio

Las actuaciones desarrolladas por el ayuntamiento han permitido reducir de forma significativa el consumo energético en el Teatro Principal, la Casa de los Morlanes, la Biblioteca Municipal Manuel Alvar, la Casa de las Culturas, el Centro de convivencia para personas mayores de San José y en edificios de viviendas de titularidad municipal. En todos ellos se han ejecutado mejoras relacionadas con sus sistemas de climatización.

Gracias a estas intervenciones, la administración municipal ha generado un ahorro energético susceptible de enajenación y certificación que ha ido sacado para que las empresas licitadoras presenten sus ofertas económicas al alza con el objetivo de hacerse con los certificados que genera el ayuntamiento.

La normativa reguladora del Fondo de Eficiencia Energética permite transformar el ahorro energético generado a partir de este tipo de inversiones en Certificados de Ahorro Energético, de manera que dichos ahorros se moneticen y puedan ser transmisibles.

Este ahorro energético es de interés, principalmente, para los sujetos obligados a realizar aportaciones dinerarias a dicho Fondo de Eficiencia Energética, de manera que, en lugar de realizar una aportación económica sin vinculación medioambiental, pueden saldar dichas obligaciones mediante la adquisición de CAE, los cuales sí tienen como base una actuación de mejora en eficiencia energética. Gracias a ello, el sujeto que ha realizado la inversión para reducir el consumo energético (en este caso, el Ayuntamiento de Zaragoza o Zaragoza Vivienda) puede recibir, además, un ingreso que compense su inversión inicial.

¿Qué es un CAE?

Un Certificado de Ahorro Energético (CAE) es un documento electrónico que garantiza que, tras llevar a cabo una actuación de eficiencia energética, se ha conseguido un nuevo ahorro de energía final equivalente a 1 kWh. De esta forma, si se acomete una actuación que implica un nuevo ahorro anual de 500 kWh, se podrán obtener 500 CAE.

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Este instrumento permite monetizar los ahorros energéticos, recuperando parte del coste de las inversiones en eficiencia (cambio de iluminación, mejora del aislamiento térmico, renovación de equipos industriales o domésticos, etc.), ya que el usuario final podrá recibir una contraprestación si vende los ahorros obtenidos para su posterior certificación mediante el Sistema CAE.