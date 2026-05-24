Las distintas generaciones se dan la mano en una protesta por el derecho a la vivienda en Zaragoza: "Hay que intervenir el mercado ya"

En torno a 300 personas se han dado cita este domingo al mediodía en la plaza Santo Domingo de Zaragoza, frente al antiguo Luis Buñuel, para marchar en defensa del derecho a la vivienda, en una manifestación que ha recorrido el centro de la ciudad hasta llegar al Parque Bruil, pasando por los históricos barrios del Gancho y La Magdalena. Un problema estructural e intergeneracional, con personas de todas las edades unidas bajo la misma causa.

"Cada día somos más pobres, los salarios están siempre por debajo de la inflación mientras los alquileres duplican su precio. Estamos perdiendo poder adquisitivo continuamente y no podemos asumir ese sangrado económico", analizaba antes de la marcha Teresa Bernal, portavoz del Sindicato de Inquilinas, entidad que organizaba la protesta y en la que, asegura Bernal, atienden casos de todo tipo: "Nos llega de todo, desde desahucios a abusos por parte del casero, personas que les quieren echar porque un fondo ha comprado el bloque... La solución pasa por dejar de entender la vivienda como una mercancía".

Así las cosas, entre proclamas contra los desahucios ("ni gente sin casa, ni casas sin gente") y contra la clase política ("Gobierno culpable, rentista responsable") y pancartas recordando el artículo 47 de la Constitución española, defendiendo por tanto el derecho a la vivienda, las 300 personas que se han concentrado han hecho palpable su malestar por la situación actual.

La manifestación por la vivienda ha recorrido el centro de Zaragoza. / Jaime Galindo

Uno de los que protestaban era Félix Martínez, del colectivo de pensionistas Coespe. "Cualquier lucha como esta es nuestra también. Sea de educación, de sanidad o de un recorte a las pensiones", comenzaba explicando, para después ir al caso concreto de la vivienda: "Hay personas que viven de alquiler y de repente el casero se lo sube lo que le da la gana. Y con la pensión hay que hacer muchos números. Este es un problema que afecta a todas las generaciones".

Intervenir el mercado

Con el diagnóstico claro, la receta para este pensionista está clara. "El Gobierno debe intervenir el mercado ya. Bueno, debería haberlo hecho hace muchos años, porque vienen fondos buitre a comprar bloques entero y suben los precios lo que quieren", expresaba. "Al final, quien lo pagamos somos los más humildes. Un mileurista o dos padres de familia que, pese a tener dos sueldos arregladillos, tienen dos hijos y puede que algún anciano a su cargo. Y no les llega", concluye.

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Uno de los manifestantes por el derecho a la vivienda en Zaragoza, este domingo. / Jaime Galindo

No en vano, la autocrítica también estaba presente, sobre todo entre los más jóvenes. Así lo admitían Alicia, de 26 años, y Victoria, de 29. "Deberíamos militar más", reconocían. "Cada vez la vivienda está más cara, los suelos no están subiendo y la calidad de vida es mucho peor ahora que hace 20 o 30 años. Nuestros padres a nuestra edad ya tenían acceso a una casa y ahora es imposible. Y los alquileres están por las nubes", remachaban.