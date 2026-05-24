El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza ofrecen a los vecinos de Parque Venecia elegir otros suelos para los 200 pisos públicos tras la polémica

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza anunciaron hace algunas semanas el impulso a la construcción de otras 600 viviendas públicas en la capital aragonesa, concretamente en el sur de la ciudad, en los barrios de Parque Venecia y Arcosur. Un proyecto que sigue la estela de otros similares que ya se han lanzado en barrios como Rosales del Canal, Valdespartera o el Actur, entre otros, y que sigue la directriz de la ley de vivienda estatal (el único artículo de la norma que aplica el Ejecutivo autonómico) que permite transformar suelos dotacionales en residenciales en zonas donde la demanda es latente.

En cambio, las parcelas elegidas para estas 600 viviendas públicas, destinadas al alquiler asequible, no convencieron ni a los vecinos de Parque Venecia ni a los de Arcosur, que interpretaban la situación como una pérdida de recursos en dos barrios en pleno crecimiento y faltos de equipamientos. Es por ello que este pasado viernes se produjeron dos reuniones en la consejería de Vivienda del Pignatelli entre Octavio López, responsable máximo del departamento; Víctor Serrano, concejal de Urbanismo del ayuntamiento, y las asociaciones y agrupaciones vecinales de ambos barrios del Distrito Sur.

En el encuentro con los representantes de Parque Venecia, los dirigentes políticos populares trasladaron una propuesta que ahora deberán debatir en el seno de las distintas organizaciones vecinales. Esta consiste en que los vecinos tendrán la opción de elegir otros solares en el barrio para construir los pisos públicos proyectados, 200 en este caso, y que ahora están previstos en la parte más cercana al Canal Imperial, en dos pequeñas parcelas que suman 2.860 metros cuadrados. Según el consistorio, quedan otros 100.000 libres para equipamientos. Si la alternativa que planteen es viable en un sentido técnico, la DGA y el consistorio están dispuestos a secundarla.

La viviendas impulsadas por el Gobierno de Aragón que se van a lenvantar en los nuevos desarrollos de Zaragoza. / Ayuntamiento de Zaragoza

Con todo, ambas administraciones siguen interpretando que las parcelas elegidas son las más idóneas, por su tamaño y porque están alejadas de la zona más céntrica del barrio. Asimismo, desde el área de Urbanismo se reincidió en el compromiso de construir un centro cívico en Parque Venecia, una de las grandes reivindicaciones de las asociaciones, que también piden un segundo colegio que descongestione el María Zambrano, teniendo en cuenta el crecimiento previsto en los próximos años con el impulso a Parque Venecia 2.

Arcosur y las 400 viviendas

En el caso de Arcosur, la parcela seleccionada para construir 400 viviendas de alquiler asequible es la S9, junto a los campos de golf, y también calificada para equipamientos en el planeamiento urbano, con más de 11.000 metros cuadrados en un barrio que tiene disponibles 850.000. En este caso, la reunión también sirvió para intercambiar impresiones, máxime después de que la asociación vecinal Arqueros haya elevado una queja a la Justicia de Aragón.

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Parcelas que se van a urbanizar próximamente en Arcosur para 812 viviendas, entre la avenida Patio de los Naranjos y los lagos. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La DGA tiene dos solares en propiedad en el barrio, aunque están en zonas sin urbanizar, y va a invertir para adquirir más en los próximos años. Mientras, la S9 forma parte de la separata 2 Resto Sur, cuya urbanización estará lista en 2028, y la construcción de vivienda, si finalmente se mantiene la apuesta por esa parcela, podría simultanearse.