Emprender en el pequeño comercio nunca ha sido sencillo, pero hacerlo en un momento marcado por el hábito de comprar en las grandes superficies, el comercio electrónico y el incremento de costes convierte la aventura en un auténtico desafío. La Tiendica de las Noly’s, en Zaragoza, conoce bien esa realidad. Lo que empezó como una salida laboral para dos hermanas se ha convertido en un negocio familiar que ha sabido reinventarse sin perder su esencia de comercio de proximidad.

Detrás del proyecto están Noelia y Yoli, las dos hermanas que dieron nombre al establecimiento combinando sus propios nombres. “Decidimos emprender un negocio y pensamos que la alimentación era un negocio seguro”, explican sobre el origen de la idea. Antes de abrir su local quisieron intentarlo con una franquicia en La Puebla de Alfindén, una etapa de sus vidas que duró apenas seis meses, pero que les permitió ganar experiencia y saber como querían enfocar su nuevo proyecto. “Perdimos dinero, más que ganamos, pero nos vino bien para conocer proveedores y adquirir experiencia”, recuerdan.

Después decidieron volver a apostar, pero esta vez por un negocio propio. Primero en un local de la calle Bielsa, donde estuvieron casi una década, y por último en su actual ubicación. El objetivo inicial de este proyecto era tener la seguridad que la mayoría de personas buscan. “Tener un puesto de trabajo, sin más”, resume con sinceridad. “Hoy nadie se hace rico con una pequeña empresa”.

En imágenes | La Tiendica de las Noly’s: el pequeño comercio de Zaragoza que conquistó TikTok sin perder su esencia de barrio / Jaime Galindo. / EPA

Algo más que alimentación

Con el tiempo, fueron viendo que el pequeño comercio no podía sostenerse solo con alimentación. “El comercio pequeño hoy en día no vive de la alimentación, eso es evidente”, explican. Esto les hizo replantearse su proyecto y decidir ampliar su catálogo poco a poco hasta que la tienda fuera un lugar donde conviven productos gourmet, artículos artesanos, dulces virales, encurtidos, perfumes árabes y productos difíciles de encontrar en otros establecimientos.

Lo único que ellas pretendían con este cambio es el adaptarse a nuevas tendencias y a los cambios del mercado.“Siempre vas probando a ver qué es lo que puede encajar”, señalan. De ahí nació también el lema del negocio: “De todo y más para tu día a día”. Una frase que encaja con la sensación de quien entra por primera vez en la tienda y descubre un espacio donde prácticamente puede encontrar de todo.

La apuesta por productos diferentes también quiere remarcar que es un comercio distinto y con cosas que no se encuentran en grandes superficies. “Nos hemos querido diferenciar más, movemos mucho producto artesano, mucho producto de calidad”, explican. Entre sus productos estrella destacan quesos especiales, pan artesano, dulces rellenos, las gildas y la miel cruda natural que terminó convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos.

Esta miel fue clave en su viralización en las redes sociales, ya que a pesar de que al principio no todas estaban convencidas, las integrantes más jóvenes de la familia, Naiara Díaz y Vane Burgos, insistieron en la necesidad de abrir perfiles digitales. La apuesta terminó funcionando mucho mejor de lo esperado. “Este fue uno de los productos que nos hizo subir muchísimo en TikTok”, cuentan sobre la miel viral. Hoy acumulan miles de seguidores entre TikTok, Instagram y Facebook.

Viralización en redes

Su viralización en las redes ha aumentado su notoriedad, ha abierto nuevas vías de negocio. Actualmente realizan envíos a toda España y han comenzado a expandirse internacionalmente a través de plataformas online. Sin embargo, también comentan el esfuerzo que exige. “El tiempo que conlleva la venta online es tremendo”, explican, la grabación de vídeos, gestión de pedidos, empaquetado y atención al cliente es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y tiempo. A pesar de la ayuda que han tenido en el ámbito digital, la realidad del pequeño comercio sigue siendo complicada. Las propietarias no esconden las dificultades económicas atravesadas durante estos años. “Hemos dicho de cerrar millones de veces”, reconocen.

Si algo define a La Tiendica de las Noly’s, además de su catálogo imposible de encasillar, es su trato cercano con la clientela. “Queremos transmitir confianza y cercanía”, explican. Esa relación ha convertido la tienda en mucho más que un simple punto de venta. “Hacemos hasta de psicólogas muchas veces”, bromean sobre la confianza que han construido con muchos clientes habituales.

En imágenes | La Tiendica de las Noly’s: el pequeño comercio de Zaragoza que conquistó TikTok sin perder su esencia de barrio / Jaime Galindo. / EPA

Pero quizás lo más importante para ellas no está en las cifras ni en la viralidad. “Lo más bonito es que es una empresa familiar y que estamos luchando todas juntas por ella”, explican. Esta familia es precisamente el motor que mantiene vivo un negocio que ha aprendido a sobrevivir mezclando tradición, creatividad y mucha resistencia.

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En una época donde muchos pequeños comercios desaparecen, La Tiendica de las Noly’s representa algo más que una tienda de barrio, la capacidad de reinventarse sin dejar de ser uno mismo.