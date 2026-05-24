Se vende una de las casas más impresionantes de Zaragoza: casi 250 m2 en la plaza de los Sitios

La vivienda continúa siendo la principal preocupación de los españoles. Encontrar una casa que se adecúe a tu bajo presupuesto se ha convertido en una auténtica odisea en todas las grandes ciudades de España. La gran mayoría de los ciudadanos no tienen ahorros suficientes para dar la entrada de una vivienda ya sea nueva o de segunda mano y se ven obligados a gastar más de la mitad de su sueldo en un alquiler que tampoco para de subir.

A pesar de que el precio de todas las viviendas no para de subir, la compraventa de inmuebles vive uno de los mejores momentos que se recuerdan en muchas comunidades autónomas como Aragón. Las nuevas promociones que se están levantando en barrios como Arcosur, Valdefierro, San José o Vadorrey están consiguiendo atraer a jóvenes parejas que se pueden permitir el lujo de convertirse en nuevos propietarios.

Mientras la clase media sufre para pagar una hipoteca o un alquiler a final de mes, la vivienda de lujo sigue viviendo un momento histórico en toda España. Zaragoza tiene quizás menos oferta de este tipo de inmuebles que otras ciudades como Madrid, Málaga o Barcelona. Montecanal, Paseo Ruiseñores, Casablanca y el Centro acaparan la gran parte de las viviendas de lujo de toda la capital aragonesa. Si alguna de estas casas, normalmente con jardín e incluso piscina privada, salen a la venta pasan bastante tiempo en el mercado buscando un nuevo comprador.

Echando un vistazo a tucasa.com hemos encontrado a la venta un impresionante piso en el centro de Zaragoza con más de 240 metros cuadrados que está a la venta por 670.000 euros. Se trata de una de las viviendas más caras del entorno de la plaza de los Sitios, una zona con inquilinos de un altísimo poder adquisitivo donde predominan edificios modernistas, señoriales a dos pasos de las principales arterias de la ciudad.

El salón del piso a la venta en la plaza de los Sitios / TUCASA.COM

"Una de las ubicaciones más cotizadas"

El piso cuenta con 245 metros cuadrados, seis dormitorios, dos baños empotrados y tiene la cocina equipada. "Esta vivienda de gran categoría destaca por su ubicación privilegiada, altura de sus techos, amplitud y luminosidad. El piso se encuentra para reformar a tu gusto, lo que abre la puerta a una gran variedad de posibilidades de distribución y personalización. Su amplitud y estructura lo convierten en una opción ideal para diseñar un hogar a medida en una de las ubicaciones más cotizadas", explican desde el anuncio de tucasa.com.

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La vivienda se encuentra en la misma plaza de los Sitios y tiene dos partes estrella: la habitación principal con baño en suite y un enorme salón con muchísimas posibilidades. El piso, con casi 100 años de antiguedad, tiene aire acondicionado split, calefacción individual de gas natural. La finca cuenta con acceso de movilidad reducida y ascensor.