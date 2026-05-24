Zaragoza multiplica su oferta de alojamiento universitario: nuevas aperturas y cerca de 1.000 plazas en camino

Zaragoza vive un auténtico auge de residencias de estudiantes. El aumento de universitarios nacionales e internacionales y la creciente demanda de alojamiento cerca de los campus han impulsado la apertura de nuevos complejos y la transformación de edificios históricos de la ciudad. El pasado abril abrió sus puertas Odalys Campus Zaragoza y en septiembre lo hará Bravo Students. Además, la antigua residencia María Reina, ubicada en la Avenida de San Juan Bosco, iniciará previsiblemente en junio su reconversión para reabrir en 2027 como hogar para universitarios. Cuando estos dos últimos proyectos estén en funcionamiento, la ciudad habrá sumado 981 nuevas camas.

Precisamente, Bravo Students afronta ya la recta final de las obras y está a punto de iniciar su actividad. El complejo, ubicado en el Actur, junto a la zona Expo y muy cerca del ambiente universitario, prevé abrir de cara al próximo curso académico.

La ciudad cuenta con alrededor de 27.000 estudiantes de grado. Según datos que maneja la propia Universidad de Zaragoza, en 2025 se incorporaron más de 6.150 nuevos alumnos. Las previsiones para el próximo curso continúan siendo positivas y la intención es seguir ampliando plazas en el sistema universitario aragonés para responder tanto a la demanda social como a las necesidades del tejido empresarial.

Más del 90% de las plazas de los 72 grados que se imparten en los distintos campus han estado cubiertas. Entre el alumnado también hay un importante número de estudiantes internacionales. Este curso, más de 600 extranjeros estudiaron en la capital aragonesa y cerca de 5.700 alumnos llegaron desde fuera de Aragón. Todo ello obliga a la ciudad a ampliar su capacidad de alojamiento cada curso académico.

Aunque muchos estudiantes siguen optando por pisos compartidos, las residencias universitarias ganan peso por la tranquilidad y los servicios que ofrecen a las familias. En este contexto, la apertura de nuevos centros se considera clave para atender la demanda creciente.

La directora de Bravo Students, Rocío González, asegura que los trabajos avanzan según el calendario previsto. «Nuestra idea es estar abiertos el día 1 de septiembre. Las obras no han terminado todavía, pero vamos en plazo», explica.

La residencia contará con 676 camas distribuidas en 644 habitaciones, individuales y dobles. Todas tendrán cocina propia equipada con vitrocerámica, microondas, campana extractora y nevera, además de baño privado. Algunas dispondrán también de balcón o terraza.

El complejo incluirá numerosas zonas comunes pensadas para la convivencia y el ocio de los estudiantes: comedor abierto todos los días de la semana, gimnasio, salas de estudio, sala de cine, pistas de pádel, piscina exterior, espacios de calistenia y aparcamiento.

Imagen de las habitaciones que ofrece la residencia para estudiantes Bravo Students. / Servicio Especial

Desde este pasado miércoles 20 de mayo ya se puede visitar una habitación piloto y la residencia ha comenzado a gestionar las primeras reservas. Hasta el 31 de mayo mantiene una promoción con precios desde 495 euros por una habitación doble y desde 645 euros por una individual con terraza. La matrícula cuesta 50 euros.

Desde Bravo Students destacan además que su modelo apuesta por crear «comunidad» entre los residentes mediante actividades, excursiones y encuentros con estudiantes de otras residencias para favorecer la integración y la convivencia.

La residencia también ha puesto en marcha un programa para implicar a los propios estudiantes en la creación de contenido para redes sociales. «Queremos que sean ellos quienes enseñen cómo es realmente la vida en la residencia», explican desde la dirección del complejo.

Por cada reel que elaboren, los residentes recibirán un bono de 50 euros, con un máximo de 250 euros, que podrán descontar del precio de la renta o canjear en comercios online. «Para muchas familias el esfuerzo económico es importante y creemos que esta fórmula también puede ayudarles un poco», señalan desde Bravo Students.

305 plazas en María Reina

A medio plazo también está prevista la rehabilitación integral de la antigua residencia María Reina, en el barrio de Delicias. El edificio está pendiente de obtener la licencia de actividad para iniciar unas obras que se prolongarán entre 12 y 14 meses.

El futuro complejo contará con 305 plazas repartidas en 285 habitaciones, la mayoría individuales, y su apertura está prevista para septiembre de 2027. Las obras podrían arrancar entre finales de junio y principios de julio, según fuentes vinculadas al proyecto.

Imagen de las obras en la residencia de María Reina. / Miguel Angel Gracia

Estas instalaciones están llamadas a ser un referente en Zaragoza por sus prestaciones y la proximidad al Campus de San Francisco. Está ubicada justo enfrente de la facultad de Enfermería, en la misma avenida de San Juan Bosco.

Las habitaciones serán de unos 18 metros cuadrados de media, con baño individual y algunas de ellas una pequeña cocina compartida. Entre los usos comunes, está previsto construir un gran comedor que dé servicio a todos los residentes, salas de estudio y de estar y un gimnasio.